„Francia katonák hamvai, 1809.” – hirdeti annak a kovácsoltvas kettős keresztnek kőlábazati táblafelirata, mely a pápai Anna téren magasodik. Ennél az emlékműnél jött össze a helyi Petőfi Városbarát Egylet (PVE) néhány önkéntese, hogy emlékkoszorút helyezzenek el és mécsest gyújtsanak a közelgő, idei évforduló alkalmából.

Forrás: PVE

A megjelenteknek a PVE ügyvivője, Kerecsényi Zoltán lokálpatrióta foglalta össze a 215 esztendeje zajlottakat. Részleteket osztott meg Huszár János Apáczai Csere János-díjas történelemtanár, Bél Mátyás-díjas helytörténész Múltidéző történetek Pápáról címet viselő kötetéből, illetve beszélt a napóleoni időkben Pápán munkálkodott Zsoldos Jánosról, a pápai irgalmasok kórháza vezető orvosáról.

Miután Napóleon császár seregei a szomszédos Győrnél megverték az osztrák és a magyar nemesi felkelők seregét, megszállták Pápát is. A harcok elképesztően sok sérültet eredményeztek. Olyan sok volt a francia, az osztrák és magyar sebesült, hogy ellátásukról, elhelyezésükről mihamarabb gondoskodni kellett. Így Pápán az irgalmasok kórházán, a Szentilonay-féle szegényházon túl az iskoláknak és az Esterházy-kastélynak is tábori kórházként kellett funkcionálnia.

Egyes források szerint 1809 júniusa és augusztusa között több mint ötezer sebesültet ápoltak Pápán a megyéből iderendelt seborvosok Zsoldos János vezetésével. A református keresztyén papgyermekből lett orvosdoktorral olyannyira meg volt elégedve a francia hadvezetés, hogy még királyi kitüntetésben is részesült.

Pápán számos sebesült francia harcos halt bele a sérüléseibe, akiket a mai Anna tér helyén állt Anna-dombi sírkertben helyeztek örök nyugalomra. Később a temető felszámolásával, a Szent Anna-templom építésével az Alsóvárosi köztemetőbe kerültek földi maradványaik az emléküket őrző kettős vaskereszttel együtt. Mivel időközben sírjuk a temetőn kívülre rekedt, négy évtizeddel ezelőtt, 1984-ben Huszár János és az általa irányított Pápai Jókai Kör kezdeményezésére az akkori Városgazdálkodási Vállalat restaurálta, és az eredetihez közel álló helyre, az Anna térre visszahelyezte az emlékkeresztet, ahol azóta is méltó helyen hirdeti a francia hadjárat áldozatainak, sebesültjeinek emlékét; de végül is a néhai nagy pápai, humanista orvosdoktorra, Zsoldos Jánosra is tisztelettel emlékezhetünk rátekintve.