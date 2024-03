De amiről a napokban olvashattunk, az egy szánalmas próbálkozás. Röviden annyi a történet, hogy egyesek kritizálják a nagy sikerű Shogunt, ami egy amerikai történelmi minisorozat. A bírálók nehezményezik, hogy nincsenek benne feketék, miközben a film az 1600-as évekbeli Japánban játszódik. Ha nem is érdekli őket a 400 évvel ezelőtti feudális Japán, belátható, annyi afroamerikai ember lehetett akkor ott, mint ahány Yoda a Star Warsból. Aztán kiderül, nem is ez a baj, hanem az, hogy „1600-ban és azelőtt is voltak feketék Japánban”, egyikük szerint az egyik shogun fekete volt. Ne menjünk bele, inkább olvassunk utána hiteles forrásokból.