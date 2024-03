Ennek megfelelően a képző és tárgyalkotó területet választó tanulóknak az idei évben a szülői értekezletek időpontjához igazodva már több kiállításuk is volt - derült ki az intézményi tájékoztatóból. Mint megtudtuk, először az elsős és második osztályosok mutatták be közös játékos alkotásaikat. A művészetoktatást befogadó általános iskola az alsó tagozatos szülők számára szervezett nyílt napjára nagyszabású kiállítással készült, bemutatva a vizualitás eszközeivel kifejezett alkotásokon keresztül a gyermekek lelki világát, személyiségét. A felső tagozatosok nyílt napjára szervezet tárlat pedig azt mutatta meg, hogy milyen magas szintre lehet emelni rendszeres és kitartó munkával a képi kifejező készséget. Ebben a hónapban a leendő elsősök számára is nyílt kiállítás.

Forrás: Tatay Általános Általános Iskola



A szép eredményekről is kaptunk tájékoztatást. A Kárpáti János Iskola (Gyenesdiás) minden év márciusában megrendezi a több vármegyére kiterjedő Gergely napi művészeti fesztivált. Folytatva a hagyományokat az idén is a SZÍN-VONAL Alapfokú Művészeti Iskola hozta el a képző- és iparművészeti kategóriában a legtöbb helyezést. Az intézmény badacsonytomaji feladatellátási helyéről a tárgyalkotó kategóriában az ötödik osztályosok csoportja (Baumann Hanna, Baumann Luca, Nagy Kónya Luca, Tiszta Flóra) kiemelt arany minősítésben részesült. A kisebbek közül Orbán Szabó Kata második, Bondarcsuk Lisa harmadik helyezést ért el. A néptánc csoport arany és ezüst minősítésben részesült.