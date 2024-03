– A bevásárlóközpont megnyitásával tovább nőtt a szolgáltatások minősége a városban, hiszen ezen üzletek termékeiért eddig a szomszédos megyeszékhelyekre kellett utazniuk az itt élőknek. Olyan kereskedelmi beruházás valósult meg, ami helyben ki tudja szolgálni városunk és a járás lakosságát a ruházat, a lakberendezés és a háztartási cikkek területén. Alapvető célunk emellett, hogy minél több várpalotainak biztosítsunk helyben munkalehetőséget. Ehhez azonban az is fontos, hogy minél több szolgáltatást érjenek el helyben, s ez a kereskedelemre is vonatkozik.

Campanari-Talabér Márta, Várpalota polgármestere az egyik új üzletben tartott megnyitóünnepségen

Fotó: Szabó Péter Dániel/Napló

A bevásárlóközpontban minden hely elkelt, de folytatódik a beruházás a szomszédos területen, azaz jön még olyan üzlet Várpalotára, ami hiányzik most a városból – mondta el kérdésünkre a megnyitót követően Campanari-Talabér Márta. Várpalota polgármestere kérdésünkre hozzátette, azért is fontos lépés a bevásárlóközpont létesítése, mert az üzletek megnyitásával összesen mintegy 80 új munkahely jött létre a városban.

A nyitónapon rengetegen voltak kíváncsiak az új várpalotai bevásárlóközpontra, már délelőtt szinte teljesen megtelt a parkoló a Fehérvári úti létesítményben. A helyszínen és a közösségi oldalakon is felmerült lakossági igényként egy állandó buszjárat indítása. – Az első hónapokban még biztosan nem lesz buszjárat, hacsak maga az üzletközpont nem gondolkodik ilyen lépésben. Azonban szeretnénk új alapokra helyezni a helyi tömegközlekedést, előrehaladott állapotban vannak az előkészületek, s ott már tervben van, hogy több járat is érinteni fogja a most megnyílt kereskedelmi létesítményt – mondta el az ügyben kérdésünkre Várpalota polgármestere.