A Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesületétől kértünk tanácsokat a kiszerelésváltozásokra vonatkozó kötelező bolti figyelemfelhívás, a zsugortájékoztatás bevezetése kapcsán. A jogszabály ismertetése mellett szakértőik elárulták, hogy a zsugorinfláció, a kiszereléscsökkenés, az így megoldott drágítás régi trükkje ellen van egy viszonylag új módszer, ami már bevált, de az is jó, hogy a vadiúj kis piros felkiálítójelek is figyelmeztetnek rá.

Zsugorinfláció ellen: A kiszerelésváltozás jelölése újabb feladatot ad a multiknak

Március 1-jétől jogszabály kötelezi az egymilliárd forint feletti árbevételű élelmiszer-kereskedőket – tehát a multiláncok egységeit – arra, hogy a termék mellett elhelyezett figyelemfelhívó tájékoztatással tereljék a vevők szemét, rávilágítsanak arra, az általuk árusított, előre csomagolt termékek kiszerelése a korábban megszokotthoz képest kisebb lett. Tehát, ha egy adott termék esetén a 2020. január 1. és 2023. július 1. között alkalmazottakhoz képest új, kisebb – így különösen kisebb tömegű vagy térfogatú – kiszerelési egység kerül forgalomba, a kereskedő köteles a forgalmazás kezdetétől két hónapon át feltüntetni a kiszerelés változására utaló figyelemfelhívó tájékoztatást. Ezt a szabályt kell alkalmazni abban az esetben is, ha az érintett termék forgalomba hozatalára 2023. július 1. és 2024. február 1. között került sor, és a terméket a kereskedő továbbra is forgalmazza.

Fogyasztóvédelem: Van kibúvó az új szabály alól, és van megoldás a kiszereléscsökkenés bújtatott drágítására

Azonban vannak kivételek is, ugyanis nem köteles a kereskedő a fentebb meghatározott tájékoztatást kihelyezni abban az esetben, ha az új, kisebb kiszerelési egység gyártói bevezetésével párhuzamosan továbbra is forgalmazza a korábbi kiszerelést, legalább még hat hónapig. Egy olvasónk azt is észrevette, hogy egy olcsóbb papírzsepi-csomagban csak nyolcvan darab zsebkendő van, pedig megszokásból már éppen bedobta volna kosarába, mert százas csomagnak tűnt. Szerinte, ha ennek gyártója régen is csak nyolcvanat tett egy zacskóba az általa kitalált márkanéven, akkor nem lesz a terméke mellett március 1-től felkiáltójel. Erre is van azonban megoldásuk a szemfüles vásárlóknak.

A fogyasztóvédők gyakorlatiasan arra emlékeztetik a vevőket, hogy a jogszabályok – a fogyasztóvédelemről szóló törvény, az árrendelet – régóta kötelezik a vállalkozásokat arra – néhány kivételektől eltekintve –, hogy a vételár mellett a termék egységárát is feltüntessék. Az egységár tehát régóta segítségére van a fogyasztónak a termékek összehasonlításánál. ,,Most az új szabályozás hatására láthatjuk az üzletekben a kiszereléscsökkenésre felhívó tájékoztatókat, ezek plusz segítséget jelenthetnek, hiszen szembetűnőek. Emellett célszerű vásárláskor megnézni a termékek csomagolását, címkéjét, és főleg az egységárát, és nem reflexszerűen vásárolni" – fogalmaznak szakértőink, jó tanácsot adva.

Vigyázzon, a termék kisebb lett! – Az édességeknél, a ropogtatnivalóknál lesz a legtöbb felkiáltójel

Az új szabályok elmulasztása esetén a fogyasztóvédelmi hatóság fog eljárni. A kiszereléscsökkenéssel érintett termékekről a fogyasztók pedig a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) honlapján is tájékozódhatnak, itt az adatbázis folyamatosan frissül majd, és keresni is lehet benne. A listából már most látszik, hogy a zsugorinfláció, a kiszereléscsökkenés főként élelmiszereknél jellemző, azon belül leginkább édességeknél és ropogtatnivalóknál, de előfordul fagyasztott áruknál, tejtermékeknél, üdítőknél is, s háztartási és szépségápolási cikkeknél.

Bevallom, meglepetést okozott, hogy kedvenc táblás csokimnál is találtam az új jelölésből, és rájötten, tényleg kisebb lett, amikor jobban megnéztem. Szinte mindig nézem az egységárakat, összehasonlítom azokat, de ennél az édességnél erre nem gondoltam.

