A közös zenés-táncos bemelegítést követően az osztályok elkészítették a húsvéti ünnepkört megjelenítő kreatív osztályszelfijeiket. Majd kezdetét vette a hatalmas részvétel és érdeklődés mellett zajló röplabdabajnokság, melyen az idei évben tíz csapat mérette meg magát. A bajnokság végén a tanár-diák baráti mérkőzésen a győztes csapat ellen a tanári csapatnak a tisztes helytállás jutott.

A Széchenyi István Baptista Középiskola Diáknapján aktív, élményekkel teli programban vehettek részt a tanulók

Fotó: iskola

Közben az élő csocsómérkőzésen a kihívó tanári csapat remek játékával rögtön győzelmet aratott. A délelőtt folyamán különböző helyszíneken kellett az osztályoknak feladatot teljesíteniük. Kártyavárat építettek, spagettit és pillecukrot használtak torony építéséhez, kaptak reflexre alapozó ügyességi feladatot, célba lőttek, zsámolyra álltak és karaokeversenyben is bizonyítani kellett ügyességüket és rátermettségüket. Az iskola védőnőjének, Maurer Tamásnénak és kollégáinak köszönhetően az osztályok összemérhették tudásukat a táplálkozási piramis helyes összeállításában, valamint a szakszerű segélyhívásban is, a "részegszemüveg" kipróbálásával pedig felmérhették képességeiket egy akadálypályán. A tanulók által korábban épített egyedi bicikli is szerepet kapott, akadálypályán kellett végighaladni a nem mindennapi járgánnyal. A léghokinál hosszú meccsek zajlottak, míg a szumó igazán jó móka volt mind a résztvevők, mind a nézőközönség számára. Iván Barnabás iskolalelkész beszéde és Pintér Béla koncertje zárta a napot, valamint kihirdették a Pénz7 nyerteseit. A QR-kód játékot Czimber Vanessza nyerte, míg a Pénz7 győztese Egerváry Noel lett.

A szumóversenyben Kankó Máté első, Csetey Bálint második, Illés Tamás pedig harmadik helyezést ért el. A röplabdabajnokságot a „Mi csak játszani jöttünk” vegyes csapata nyerte, második helyezett lett a 12. a osztály csapata, míg a harmadik helyet a 11. a szerezte meg. A diáknap nemes küzdelmében első helyezett lett a 11. a osztály, második helyen végzett a 11. c osztály, míg a harmadik helyezést a 10. c érte el.