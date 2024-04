Deutsch Tamás EP-listavezető az MTI-nek nyilatkozva arról beszélt, hogy „Brüsszel méregzöld ideológiai nyomásgyakorlása" ellen Nyugat-Európa-szerte fellázadtak a gazdák, a következő évek egyik legfontosabb kérdése a gazdatársadalom érdekeinek eredményes képviselete lesz. Ezért fontos, hogy a magyar gazdák képviselete markánsan megjelenjen a listán, Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnökének személyében.

– Úgy gondolom, az elmúlt időszak eseményei kifejezetten alátámasztották azt az elképzelést, hogy valóban szükség lenne az európai parlamenti képviselők között az agráriumhoz értő emberre – mondta a NAK elnöke.

– Nagy megtiszteltetés, hogy rám esett a választás, igyekszem majd ennek megfelelni. Szeretném kiemelni, hogy kamarai elnöki tisztségemet továbbra is be fogom tölteni, ez egy jó szinergia lehet. Hiszen egyfelől a saját gazdálkodásomból fakadó tapasztalat, másfelől az Agrárgazdasági Kamarában felhalmozódó információ, tudás jól kamatoztatható az Európai Parlament falai között is. Arra fogok törekedni, hogy hatékonyan tudjam segíteni a magyar gazdálkodók, feldolgozók tevékenységét.

Forrás: Facebook

Győrffy Balázs kiemelte, az Európa-szerte kirobbant gazdatüntetések is mutatják: gyökeres fordulatra van szükség az uniós agrárpolitikában, véget kell vetni a „sötétzöld” őrületnek, egészen az alapoktól kell felépíteni a szövetséget a gazdákkal, az erdőgazdálkodókkal és az élelmiszeripari vállalkozásokkal.

– Amennyiben mandátumot szerzek, minden erőmmel azon leszek, hogy mind idehaza, kamarai elnökként, mind Brüsszelben határozottan kiálljak gazdatársaim és az agrárium szereplőinek érdekeiért, és segítsem őket munkájukban. Szeretném, ha a gazdálkodók hangja is megjelenne a döntéshozatalban, mert azt látjuk, hogy az a „sötétzöld" ámokfutás, ami az Európai Unió berkein belül történik, egyrészt ellehetetleníti az európai élelmiszer-termelést, másrészt pedig a fogyasztókat kiszolgáltatja az ellenőrizetlen körülmények között előállított élelmiszerek behozatalának. Nem tartom elfogadhatónak, hogy az európai gazdáktól mindenféle szabályt megkövetelnek, míg az ide importként beérkező élelmiszerek esetében semmilyen szabály betartásáról még csak nem is tárgyal az EU. Ennek a szemléletnek az lesz a következménye, hogy az Európai Unión belül töredékére fog visszaesni az élelmiszer-előállítás, és egész térségek fognak mezőgazdasági termelés nélkül maradni. A cél az, hogy ez a sok száz éves kulturális egység, amit vidéknek hívunk, ne essen áldozatul ennek a politikai ámokfutásnak – emelte ki a képviselőjelölt.

A kormánypártok 2024-es európai parlamenti listáját a Fidesz választmánya április 15-én fogadhatja el.