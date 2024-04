Ezúttal a Kölyökvár Tagóvoda, a Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde összevont csapataként a Szivárvány Tagóvoda és Bölcsőde, valamint a Szivárvány óvoda, továbbá a Lurkó Kuckó óvoda, a berhidai Süni óvoda, illetve a házigazda Bartos csöppségei vettek részt a jó hangulatú megmérettetésen.

A gyermekek együtt teljesítették a feladatokat az óvodapedagógusokkal. Jobbra Antalka Zsoltné, a Bartos iskola vezetője

Fotó: Szabó Péter Dániel/Napló

– Fontos, hogy megismertessük a mi óvodai közegünket, a mi gyerekeinket is a többségi, integráltan nevelhető SNI-s vagy különleges bánásmódot igénylő gyerekekkel, ezáltal közelebb hozzuk egymáshoz az apróságokat is – mondta el Antalka Zsoltné. A Bartos iskola intézményvezetője hozzátette, számára külön öröm volt látni, hogy a gyerekekkel együtt aktívan részt vettek a feladatok teljesítésében az óvónők is.

– Nem titkolt célunk volt, hogy a felnőtteket is megmozgassuk. A gyerekek is nagyon élvezik a csapatmunkát, ráadásul számukra nagyobb biztonságot jelent az óvodapedagógusok aktív jelenléte. Annál nagyobb ajándékot nem is adhatunk nekik, ha úgy térhetnek haza a rendezvényről, hogy ők is sikeresnek élhetik meg önmagukat ebben a helyzetben.