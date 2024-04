– Karácsony előtt céges adomány révén tisztító- és tisztálkodási szereket adhattunk rászoruló családoknak, húsvét előtti szintén többnek, mintegy ötszáz embernek. Tavaly összesen kilencmillió forint értékben tudtuk ilyen módon támogatni azokat, akiknek szükségük volt erre – kezdte tájékoztatását Nagyné Fáró Katalin, a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ igazgatója. Azzal folytatta, hogy húsvét előtt kalács és sonka is kerülhetett támogatottjaik asztalára, helyi vállalkozók felajánlásai segítségével. Különben nem így lett volna. A Magyar Élelmiszerbankkal kötött szerződés révén pedig a helyi diszkontáruházból minden hétköznap kapnak olyasmit, amit ott nem tudtak eladni. Tavaly összességében mintegy hétmillió forint értékben több mint ötezer kilogrammnyi élelmet tudtak így eljuttatni azokhoz, akiknek kevés a pénzük ételre. Rendszeresen mintegy százötven embernek biztosítják így legalább a reggelire és a vacsorára valót. Mostanában főként pékárut tudnak így juttatni nekik, ehhez a helyi pékségek is hozzájárulnak. Hálásak ezért a szociális központnál dolgozók. Akkor tudnak a rászorulóknak segíteni, ha őket támogatják adományokkal – hangsúlyozzák.

Elég a zirci Segítő Kezek Háza elé az akciók idején kihelyezett dobozokba rakni a ruhákat, és az oda kerülők között bárki kereshet olyasmit, amire szüksége van

Fotó: Rimányi Zita/Napló

A ruhagyűjtések révén a múlt évben 5864 kilónyit kabátot, nadrágot, pulcsit, pólót, egyebet adhattak a rászorulóknak úgy, hogy legalább duplaennyit leadtak náluk, és azt szétválogatták. A maradékot átvevő szállítja el, és az így kapott pénzből tudnak közösen kirándulni támogatottjaik. Sok munka van a jótékony célú ruhabörzével, csereberével, és nem tartozik előírt feladatkörükhöz a Segítő Kezek Házában dolgozóknak, de évente háromszor vállalják, mert nagy szükség van rá. Ez a tapasztalatuk. Az sem elhanyagolható, hogy különben a szeméthalmokat növelnék ezek a textíliák is. Még Pápáról, Veszprémből, Balatonkeneséről, Szentgálról és több bakonyi faluból érkezett a húsvét utáni gyűjtésre ruhanemű.

Gyerekholmik bőven érkeztek a zirci ruhagyűjtésre, így családosoknak is tudtak segíteni

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Nagyné Fáró Katalin azt kéri, hogy akiknél még maradt felajánlani való ruha, cipő, ilyesmi, tegyék félre legközelebbi akciójukra, ami várhatóan augusztus végén, szeptember elején lesz. De csak olyan holmit, ami még használható, a többinek textilkonténerekben a helye, több is van, Zircen is. Valószínűleg szükség lesz legközelebb is például lakástextilekre, függönyökre, törülközőkre, ágyneműkre – tudtuk meg az igazgatótól, akivel arról szintén beszélgettünk, hogy sokaknak nem lettek könnyebbek a mindennapjaik a megélhetés szempontjából, és egyébként is, a környezetvédelem, a fenntarthatóság miatt is a csereberéé a jövő.