A civil szervezet elnöke, Dobszai József nyugállományú alezredes beszámolójában elmondta, ugyan idősödik a klub tagsága, ám ettől függetlenül eredményes esztendő volt számukra a 2023-as év.

Dobszai József klubelnök elmondta, ugyan idősödik a tagság, ám idén is sok programot terveznek Fotó: Szabó Péter Dániel

Az MH Böszörményi Géza Csapatgyakorlótér Parancsnoksággal karöltve júliusban megrendezték hagyományos megemlékezésüket az 1994-es aknavető-csőrobbanás áldozatai, kiemelten Kránitz Antal posztumusz őrnagy előtt tisztelegve, míg a hazafias-honvédelmi nevelés jegyében helyőrségtörténeti előadással egybekötött rendhagyó tanórát tartottak az Ősi Általános Iskolában. Részt vettek a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége által Pákozdon rendezett 3. Kisbajtársak Találkozóján, ellátogattak a budapesti sziklakórházba, míg januárban az 55 évvel ezelőtt történt herendi vonatszerencsétlenség áldozataira emlékező ünnepségen koszorúztak.

Jó kapcsolatot ápolnak a helyi katonai alakulattal, valamint a veszprémi toborzó és érdekvédelmi központtal éppúgy, mint a város és a térség civil szervezeteivel, kiemelten a Buzási István vezette Bányászhagyományok Ápolásáért Egyesülettel.

Dobszai József klubelnök a 2024-es tervekkel kapcsolatban elmondta, július végén a Kossuth-laktanyában és a lőtéren is megemlékeznek majd a 30 évvel ezelőtti aknavető-csőrobbanásról, míg decemberben a bányászok és a tüzérek védőszentjének, Szent Borbálának a napján koszorúzással egybekötött sportversenyt és baráti találkozót tartanak majd. Idén is megtartják a klubdélutánokat, s a honvédség gondoskodási körébe tartozókat is köszöntik születés- és névnapjukon.