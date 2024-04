A változó jogszabályi környezet is megköveteli a dolgozóktól a naprakész információk elsajátítását, valamint tudásuk állandó bővítését – tájékoztat a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal. Ehhez nyújt segítséget az általános közigazgatási rendtartás képzés, amelynek célja, hogy a kollégák felelevenítsék ismereteiket a jogszabályok alkalmazásával kapcsolatban, s ügyfélbarát legyen a hivatal.

Ügyfélbarát hivatal megvalósítására törekednek a képzéssel

Fotó: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal

A képzés tematikája az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény felépítését követi, valamint az elektronikus ügyintézés, a panaszkezelés és a szankciótörvény rendelkezéseit is érinti – tudtuk meg, és azt is: az előadások alapvető célja, hogy az előadók a jogszabályi rendelkezéseket gyakorlati megvalósításban ismertessék annak érdekében, hogy a kormányhivatalon belül az egyes szervezeti egységek által egységes jogalkalmazás valósuljon meg.

A képzés interaktív, mivel a kollégák kérdéseket tehetnek fel az aktuális témára nézve, de akár egyedi ügyekben is. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a kormányhivatal kollégái nagy érdeklődéssel és aktívan vesznek részt az előadásokon.