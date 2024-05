A V-Busz tájékoztatja az utasokat, hogy a veszprémi Gizella Napok ideje alatt, azaz május 10-én és 11-én, pénteken és szombaton éjszaka a meghirdetett menetrenden felül többletjáratokat is indít. A 42-es plusz éjszakai járat a hotel megállóból a Színház felé a rendszeres 23 órai után 00 és 01 órakor is indul. A 47-es éjszakai járat szintén a hoteltől az autóbusz-állomás felé 01 óra 26 perckor is elindul. A 23-as vonalon is közlekedik két plusz éjszakai járat, ezek az autóbusz-állomásról indulnak 00 és 01 órakor.