A gyülekezetnek régóta van kapcsolata a finn testvérváros, Rovaniemi evangélikus gyülekezetével, így örömmel fogadta a Veszprémi Magyar-Finn Egyesület kezdeményezését, hogy a finn szokást követve Veszprémben is elhangozzanak az ismert karácsonyi énekek. Finnországban sokéves hagyomány, hogy a Kauneimmat joululaulut programon advent idején az evangélikus templomban eléneklik a legszebb, legnépszerűbb, legkedvesebb dalokat.

A VeMaFi és az evangélikus gyülekezet 2009-ben szervezte meg először a programot, a járványhelyzet miatt csak tavaly maradt el. Idén megtartották, a dalokat azonban csak rövidítve, két versszakkal énekelték. Felcsendültek a Jöjj, népek Megváltója, a Mennyből az angyal, a Fel útra, ti hívek, a Pásztorok, pásztorok, a Krisztus Urunknak áldott születésén és a Csendes éj című énekek, orgonán közreműködött Kővári Péter orgonaművész. Ahogyan a korábbi évek éneklésein, idén is megszólalt néhány dal egy-egy versszaka finnül, például a Hadd zengjen énekszó: „Nyt ilovirttä veisaten”.

Az éneklőket Isó Zoltán evangélikus lelkész és Szoboszlai András, a VeMaFi elnöke köszöntötte. A lelkész szólt arról, hogy az énekléssel Istent dicsérjük, majd Ézsaiás prófétát idézte: „Építsetek utat a pusztában az Úrnak!” Az Úr jön hatalommal. Ő legyőzi a bűnt, a sötétséget, a gonoszságot. Az egyesület elnöke orvosként is vallott arról, a járványhelyzet nemcsak testi betegséget hozott, de a lelki problémák is felszínre kerültek. Ám bizakodással nézünk a jövőbe, bízunk benne, hogy a következő év a járvány szempontjából is könnyebb lesz, újra találkozhatunk egymással, a felújított evangélikus templomban is összegyűlhetünk. Az adventi éneklés hagyományát megőrzik, éltetik tovább, mondta.