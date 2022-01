A csoport lelkes és zeneileg képzett tagjait a Nemesgulácson élő Sellyei Gábor fogja össze karnagyként, felesége segítségével. Sellyei-Cseh Ágnes a zenetagozatos Bárdos Lajos Általános Iskola ének-zene tanára, Gábor egyházzenész, aki hétvégenként kántorként működik közre a szentmiséken.

- Szombathelyen, a tanárképző egyetem egyházkarnagyi szakán végeztem. Mindig is szerettem volna egy kórust összehozni, irányítani, s erre akkor nyílt lehetőségem, amikor kántorként kezdtem dolgozni. Eleinte a nemesgulácsi templomban Cséri Gergő atya önzetlen támogatásával a vasárnapi miséken mutatkozhattunk be, ami nemcsak a hallgatóságnak, hanem nekünk is élményként hatott. Később a környék templomaiban, egyre több alkalommal léphettünk fel, hiszen az egyházi zene a fő profilunk, amelynek színvonalas művelésére nagy hangsúlyt helyezünk. Az elmúlt, immár több mint tíz esztendőben a közönség és a szakma visszajelzései alapján úgy érzem, jó úton járunk - mondta el munkatársunknak Sellyei Gábor.

Az egyházi, vagy ehhez kapcsolódó rendezvényeken egyre gyakrabban találkozhat a közönség Vox Angelis kórussal

A 2010-ben alakult Vox Angelisben Gábor eleinte feleségével és két húgával énekelt, majd csatlakozott hozzájuk Szabóné Takács Mária és Rácz-Szabó Klára. Több tagcsere is volt menetközben, ma a felsoroltakon kívül Sellyei Alíz, Folly Ágnes, Varga Julianna és Varga Eszter tartozik az állandó tagok közé. A kórust természetesen többen is segítik alkalomszerűen, így meg kell említeni Ribly Tamás hegedűművészt aki gyakran ad hangszeres támogatást, de Haga Kálmán éneke is minőségi ugrást hozott számukra. A hangszeres közreműködésből sem marad ki Sellyei Gábor, aki nem csak a karnagyi feladatot látja el és énekel, hanem az orgonakíséretet is biztosítja, amikor szükséges. Varga Eszter pedig csellójátékával járul hozzá a közös muzsikához. Utánpótlásban nincs hiány, hiszen Szabóné Takács Mária kislánya, Szabó Anna és Gáborék kisfia, Sellyei Boldizsár is egyre több darabban jut szerephez.

Repertoárjukban gregoriánok, azaz egyházi, hangszerkíséret nélküli latin nyelvű liturgikus énekek hallhatók, de a barokk és a reneszánsz muzsika is előtérbe kerül. Gregorio Allegri, Antonio Lotti, Jacob Arcadelt, Tomás Luis de Victoria művei mellett Handel, Mozart, Caccini, Liszt Ferenc, Cesar Franck, illetve magyar szerzők zenéi is felcsendülnek. A felsorolásnál Gábor érdekességként említette meg Horváth Márton Levente egyházi kórusművét, mivel tapolcai származású, kortárs szerzőről van szó.

A tervek kapcsán a kórus vezetője azt hangsúlyozta, hogy szeretnének kapcsolódni a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programsorozathoz és a nyári, remélhetőleg COVID-mentes estéket széppé tenni az arra fogékony közönség számára.

Virágh András orgonaművésszel és Gion Zsuzsanna énekművésszel (balra) a Vox Angelis egy jótékony célú koncerten. Virágh András egyébként Sellyei Gábor tanára volt

- Eltökélt szándékunk, hogy egyre érdekesebb koncerteket adjunk, illetve magát a kort is bemutassuk a fellépések alkalmával, megfelelő koreográfiával fűszerezve. Már dolgozunk azon, hogy bemutathassunk a maga nemében egy egészen különleges, nyolcszólamú Allegri-művet. Öröm számunkra, ha a fellépések alkalmával a hallgatóságnak tetszik a műsorunk, de nem titok, mi is nagyon jól érezzük magunkat. Hiszen csak úgy érdemes bármit is tenni, ha abban az ember örömét leli, s mindezt úgy, hogy azzal másoknak is szép élményt nyújt.