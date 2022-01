Az Allegro Alapfokú Művészeti Iskola növendéki hangversenyt tartott több mint húsz fellépővel a Huszár Közösségi Házban. Szili Gabriella igazgató a Naplónak elmondta, a decemberben karanténproblémák miatt elmaradt koncertjük pótlásaként rendezték meg a gyerekeknek szereplési lehetőséget adó alkalmat. Az élő adventi koncertet ugyan elhalasztották, viszont többek, például szolfézscsoportjaik, zongoristanövendékeik videofelvétellel, online formában adtak zenés karácsonyi köszöntőket a szülők és diákok által kedvelt közösségi oldalukon.

– A műsor nem ugyanaz, ami az ünnepek előtt lett volna, mert a diákok tanultak azóta más darabokat, illetve úgy ítélték meg a kollégák, hogy okafogyott újra előhúzni a karácsonyi dalokat. Egy-két kivétellel tehát teljesen új repertoárral készültünk. A tanárok választották ki a tanítványaink közül azokat, akik ezen időszakban a legügyesebbek, a legfelkészültebbek és szívesen mutatják meg zenei tudásukat – árulta el az igazgató, hozzátéve, a járványhelyzet során is fontosnak tartják a hangversenyeket és az azokra való felkészülést, ugyanis az előadó-művészet különösen az a terület, ahol a megtanultak megmutatása a cél.

– Ez egy hosszú időn át tartó folyamat, és parttalanul gyakorolgatni nem igazán impulzív tevékenység. A kellő motiváció, elszántság, kitartás meglétéhez szükségesek ezek a kis mérföldkövek, ami után új lendületet vehetnek a tanulók. Az a baj, hogy az elmúlt két évben nemcsak a koncertek, de a versenyek is elmaradtak. A tavalyi tanévben online országos versenyt rendeztünk, és tervben van idénre is. A félév végi vizsgák ezen a héten kezdődnek, a diákok nyilvános fellépése beleszámít az értékelésbe – jegyezte meg Szili Gabriella.

A hangversenyen kötelező volt az orrot és szájat eltakaró maszk viselése

Forrás: Laskovics Márió/Napló

Tompa Eszter Dézi közel öt éve jár magánénekre az intézménybe. Úgy véli, ezzel könnyen ki tudja fejezni az érzelmeit, illetve magát a dalokban. Diáktársával, a szintén magán­éneket két éve tanuló Péter Sára Hannával novemberben a nagykanizsai II. YourSong országos énekversenyen mérették meg magukat. Eszter harmadik, Sára második helyezést ért el az ifi korosztály musical kategóriájában.