Ötszögű, de gömbölyű címmel jelent meg tavaly Stall Anita könyve, melyet nemrég szülőfalujában, Noszlopon, a helyi könyvtárban is bemutatott Tóthné Sándor Anasztázia közművelődési szakember közreműködésével. Örülünk, hogy a tősgyökeres szerző a helyieknek is beszélt a műről decemberben, tájékoztatott Farkasné Szolnoki Brigitta polgármester.

Stall Anita angol és magyar szakos pedagógus a Tarczy Lajos Általános Iskolában. Nagyon szeret tanítani, olvasni és írni. Az olvasás szenvedélyét igyekszik átadni tanítványainak is, az írás pedig gyerekkorára nyúlik vissza, már akkor alkotott magának történeteket. Első kötetében egy saját élményt dolgoz fel, a történetet elsősorban nőknek ajánlja. A könyvben egy anya mesél arról, hogy hogyan lehet nem könnyű helyzeteket feldolgozni a családban. A regény főhőse Zele Viktória, kislány, nő, anya: aki egész életében hétköznapi, egyszerű életet kívánt magának. De ilyen élet talán nem is létezik. Véletlenekről, sorsszerűségről, gyereknevelésről szól ez a történet, mely szerzői kiadásban jelent meg.

– Volt egy hiányérzet az életemben: nem született lányom. Ez évekig megviselt, nem éreztem igazságosnak. Amikor sikerült elfogadnom, s már nem viselt meg, úgy gondoltam, hogy kerek az élet. Ekkor ragadtam tollat, hogy írjak a fájdalomról, a bánatról. Kezdetben A lányom volt a munkacíme, aztán ez megváltozott – nyilatkozta Stall Anita a Pápa Városi Televíziónak.

Farkasné Szolnoki Brigitta polgármester elmondta, az idei év rendezvényeit egy lélekemelő újévi koncerttel kezdték, mely az önkormányzat szervezésében, a Veszprém Megyei Önkormányzat és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósult meg. A Három Királyok produkcióban Derzsi György, Kovács Koppány és Vadkerti Imre énekesek léptek fel.

– 2020-ban szerveztük meg először, szintén január 2-án, akkor is ők voltak az előadók és megtöltötték a faluházunkat, akárcsak most. Hagyományt szeretnénk teremteni ezen különleges élménnyel, hogy a helyi lakosokat és a környező településeken élőket is kimozdíthassuk a mindennapok fáradalmaiból – tette hozzá a faluvezető.