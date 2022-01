A rendezvény elnevezése és időzítése sem véletlen: mivel az év első hónapjaiban kevesebb program várja az érdeklődőket Veszprémben, a fesztivál létrehozásával az az egyik céljuk a szervezőknek, hogy megpezsdítsék a város kulturális életét ebben az időszakban is, egyúttal megszólítsák a fiatalabb korosztályokat.

– A tél utolsó napjain, február 25–27. között közel hatvan program várja az érdeklődőket nyolc belvárosi vendéglátóegységben és szórakozóhelyen – mondta el Varga Richárd, a VEB 2023 Zrt. kulturális projektmendzsere. – Az összművészeti fesztiválon az irodalom kapja a legfőbb hangsúlyt: interaktív beszélgetések és számos workshopjellegű program mellett ugyanakkor koncerteket, színházi előadásokat is láthat a közönség. Bár szerepelnek a meghívottak között országosan ismert szépírók – például Grecsó Krisztián vagy Háy János – is, a rendezvény elsősorban az irodalom határterületeire összpontosít, így a krimi, a fantasy, a sci-fi műfajára, valamint a képregénykultúrára, továbbá az ifjúsági és gyermekirodalomra. A helyi elismert szerzők – így Fenyvesi Ottó vagy Géczi János – mellett az olvasók találkozhatnak környékbeli fiatal alkotókkal is, például Éltető Erzsébettel, Korinek Jankával vagy Somogyi Csabával, míg az antikváriumban Móricz Zsigmond-ösztöndíjas szerzők mutatkoznak be.

– Az egyik kávézóban a Poket zsebkönyveket kiadó csapat szervez programokat, míg egy étteremben átvitt értelemben és szó szerint is találkozik majd az irodalom és a gasztronómia: Nyáry Krisztián irodalomtörténész és Cserna-Szabó András író nemcsak beszélgetnek az irodalomról, hanem főzni is fognak, amit az érdeklődők megkóstolhatnak. Az író-olvasó találkozókat műhelyfoglalkozások egészítik ki: például kreatív írás, scifi-író és képregényrajzoló workshop, amelyeken a műfaj hazai legjobbjaitól leshetnek el technikákat és fogásokat az érdeklődők – részletezte a programokat Varga Richárd, megjegyezve, hogy azokat helyi középiskolásokból és egyetemistákból álló fiatalok bevonásával alakították ki.

A fesztivál kínálatát zenei programok is színesítik. – Olyan előadókat hívunk, akik ma még kevésbé ismertek, de a holnap sztárjai lehetnek, és minőségi, irodalmi értékű szövegcentrikus zenét játszanak – fogalmazott Varga Richárd. A rendezvényen három színházi előadás lesz látható: a Saint Just című monodrámát Ilyés Lénárd előadásában láthatják az érdeklődők rendhagyó helyszínen, egy kávézóban. A Kabóca Bábszínház szintén ott játssza egyik előadását, emellett egy kortárs versekből összeállított, interaktív előadást is bemutatnak.Varga Richárd megjegyezte, terveik szerint jövőre több külföldi szerzőt és zenekart is meghívnak a fesztiválra.

Az ingyenes eseménysorozat programfüzete februártól lesz elérhető. A programok helyszíne az Expresszó, a Terem, a Papírkutya, a Kunszt, a Wine and Vinyl, az Incognito, az Utas és holdvilág, valamint a Fricska lesz.