Kovács Mónika intézményvezető elmondta, együttműködésük a kockaklubbal 2020 augusztusára nyúlik vissza. Azóta számos kiállításnak adtak helyszínt, a jelenlegi már a tizenharmadik a Pallagi László által megálmodott tárlatok sorában. Kiemelte, hogy a bemutatók megszervezése mögött sok elkötelezett, csapatmunkára kész gyűjtő összehangolt tevékenysége áll, hiszen a Lego-birodalmak térarányainak megtervezése, az egyes témákhoz kapcsolódó építmények összeállítása komoly előkészítő munkát igényel. Néhány alkotás az ország távolabbi pontjáról került hozzájuk. Hálásak a klubnak azért, hogy az óvoda gyermek és felnőtt közössége a világjárvány korlátozásai alatt is nem mindennapi vizuális élményben részesült.

Beszélt arról is, hogy részben pályázati támogatásból és önerőből megújult az üveges kiállítótér padozata és világítása, így már minden szempontból otthonos teret tudnak biztosítani a tárlatoknak. A járványügyi rendelkezések feloldásával az iskolai csoportokat és minden további érdeklődőt szeretettel várnak a tárlatokra. Pallagi László klubtag kifejtette, hogy terepasztaluk öt hónapig készült, több százezer kockát tartalmaz. Sokféle készletből áll, de nagy része egyedileg épített. Akinek a szeme elkalandozik, számos érdekességet fedezhet fel az üveg mögött. A tavi élmények mellett sokszínű állatvilág tűnik fel a gyerekek örömére, láthatnak kis építőelemekből összerakott sast, bárányt, nyuszit, teknőst, sündisznót, rókát, sirályt és kutyusokat.

A kockás asztal körül az első beszélgetésen a Lego története volt a téma Fotó: Balaton-Bakony Kocka Klub

Műhelymunka felnőtteknek

A Balaton-Bakony Kocka Klub Veszprémben felnőtteknek szóló programsorozatot indított Kockás asztal elnevezéssel. Megismertetik velük a Lego felhasználásában rejlő lehetőségeket. Sokan csak játékként tekintenek ezekre az építőkockákra, pedig jelentős készségfejlesztő hatásuk. A szombat délutánonkénti műhelymunka során a Jutasi Köztérben szó lesz arról, hogyan ösztönözhetők építésre a gyerekek, milyen korban milyen kockákat érdemes nekik adni. Felújíthatók a régi készletek is, vannak, amelyeket felnőttként megéri gyűjteni. Nyár elején és ősszel játszóházi foglalkozásokat is tartanak. A rendezvényekre a belépés ingyenes, de jelentkezés szükséges. A következő program március 19-én lesz, a korosztályok közötti játék lesz a téma. A klub online építési versenyt is hirdet tíz témakörben május 1-én.