A rendezvény első felében Radnóti Róza, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatója adott zongorakoncertet. A műsorban Ligeti György Musica ricercata című zongoraciklusa volt hallható, amelyet huszonévesen komponált Bartók Béla zenéjéből is inspirálódva. Az Érintkezések/Contacts című tárlaton Szigeti Szilvia Ferenczy Noémi-díjas textiltervező tartott tárlatvezetést. A januárban nyílt kiállításon 24 textil- és ékszerművész munkája látható. A textiltervező elmondta, Magyarország a két világháború között a vezető textilgyártók közé tartozott. Manapság már csak négy-öt gyár működik, az ágazat helyzete nehéz, ugyanakkor vannak jó példák, a tehetségek pedig folyamatosan érkeznek a két hazai egyetemről. A fiatalok bemutatkozási lehetőséget kapnak például a Határtalan Design című tárlaton is, amelyet évente rendeznek meg, és közel húsz ország alkotói állítanak ki. Szigeti Szilvia egyenként elemezte a tárlaton kiállító tizennégy tex­tiltervező munkáját. A különböző generációhoz tartozó alkotók más-más technikával – például jacquard, nyüstös vagy digitális nyomással – készült alkotásai láthatók. Akad alkotó, aki a családi hagyományok felől közelített az alkotásához (Balázs Viola), míg Vereczkey Szilvia folyamatosan kísérletezik, és az anyagtársítások foglalkoztatják, mondták el magukról a textiltervezők. A kiállításon látható a tavalyi Határtalan Design kiállítás díjazottja, Zimonyi Gwendolin munkája is, aki egy 3D-program segítségével készítette el a textilmintát, az alkotását pedig egy animáció egészíti ki és értelmezi újra.



A kiállítás április 18-ig látható a Dubniczay-palotában.