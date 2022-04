Vezér Dávid, a Szentkirályszabadjai Református Egyházközség kommunikációs szolgálatának vezetője a Naplónak elmondta: Veszprém Európa Kulturális Fővárosa lesz jövőre, és ők keresztényként a gyülekezeten belül azt álmodták meg, hogy a hitüket elmondják, átadják, ráadásul "mai, modern módon". Hangsúlyozta: ez az esemény egy sorozat része, hiszen a workshop után dicsőítő koncertet is terveznek, ám nagy álmuk, hogy 2023-ban dicsőtő napot is tudnak majd szervezni, reményeik szerint több ezer hívőnek. A dicsőítő zenén kívül vitaestek és például keresztény tematikájú festészeti kiállítást is terveznek a régóban azzal a céllal, hogy egyfajta ébredés jöjjön el.

Szűcs László, a Szentkirályszabadjai Református Egyházközség lelkipásztora feltette a kérdést: mit értünk ébredés alatt? Elmondta, ha emberek hitre jutnak és elkezdik élni a Jézust követő életet, akkor talán eljöhet az ébredés. Arról is beszélt, hogy nem tudja a választ, mert mindez "mindig titok marad", amit nem lehet befolyásolni. Tenni viszont tehetünk, például ilyen eseménnyel is. Az ébredést egy-egy ember is eltudja hozni, akiknek szívében vágy támad és amit Isten kiteljesít.

Hegedűs Barbara, Veszprém alpolgármestere megnyitóbeszédében hangsúlyozta, a város és a térség nagy feladat előtt áll, hiszen 2023-ban Európa Kulturális Fővárosa lesz. Céljuk egyrészt a kulturális sokszínűség bemutatása, másrészt szeretnék Európának megmutatni történelmünket, és hagyományainkat, aminek fontos szegmense a keresztény kultúrkör és hit. Ugyanakkor hangsúlyos az is ebben a munkában, hogy ne csak épületek újuljanak meg, és épüljenek, hanem közösségeket is építsenek, amivel a veszprémiek és a környékbeliek magukénak érezhetik a kulturális programokat. Ez az esemény, a keresztény könnyűzenei workshop is ilyen, hiszen a zenével jobban el lehet érni a fiatalokat és az emberek szélesebb körét.