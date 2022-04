Egyedülálló anyag mutatja be Lázár Ervin sajátos világát a Krúdy Gyula Városi Könyvtárban. A vándorkiállításon a látogatók újra felfedezhetik az író mesevilágát, a hétfejű Tündér vagy A négyszögletű kerek erdő hőseinek történetét, de testközelből szemlélhetik meg néhány személyes tár- gyát is.

– Nagyon sok iskolában kötelező olvasmány Lázár Ervinnek A négyszögletű kerek erdő című kötete. Ezért arra gondoltunk, hogy ezzel a tárlattal talán még közelebb kerülhet a gyerekekhez az ő munkássága, az élete, és így könnyebben feldolgozzák az iskolában a művet. A kiállítás részét képezik tablók, amelyeken az életéről vannak információk, valamint a műveiből idézetek, részletek, de számos ruhadarabja, személyes tárgyai is megtalálhatók, valamint a megjelent kötetekből többféle fordítás, illetve egy művéhez készült színpadi díszlet is – mondta el lapunknak Munkácsi Lejla könyvtáros.

Lázár Ervin a nyolcvanas évek végén már járt Várpalotán egy író-olvasó találkozó keretében. Az eseményt fotókon is megörökítették. A kiállításon ezeket a felvételeket is meg lehet tekinteni, ahogy azt a Vásárhelyi András Tag- iskola első osztályos tanulói is tették, akik egy rendkívüli tanóra keretében látogattak el a könyvtárba. Tanítójuk szerint nagyon hasznosak az ilyen jellegű kiállítások, mert a betűk világával most ismerkedő gyerekek így nagyobb kedvet kapnak az olvasáshoz.

– Amikor Lázár Ervin egy-egy könyvével találkoznak, akkor biztosan tudom, hogy eszükbe jut majd az a kiállítás, azok a portékák, azok a személyes tárgyak, amelyeket a könyvtárban láttak, tehát tudják mihez kötni az író nevét. Nem csupán egy kötetet emelnek le a polcról, hanem célirányosan Lázár Ervint keresik, akivel ők már megismerkedtek a könyvtárban – mondta Bozzayné Pintér Krisztina, a Vásárhelyi iskola tanítója.

A városi könyvtárban tartott rendkívüli tanórán a gyerekek megismerhették Lázár Ervin életútját, de Munkácsi Lejla jóvoltából az író meséi közül is megtekinthettek néhányat. A Lázár Ervin-vándor­kiállítás április 23-ig te­kinthető meg.