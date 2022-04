A helyi értékeket bemutató rendezvénysorozat egyik programjára – amelyet a Hungarikum Bizottság pályázati formában támogatott – meg is hívták a kézműveseket, akik a községben laknak, alkotnak. Megkérték őket arra, mutassák be tevékenységüket, azt, hogyan dolgoznak, hogyan őrzik a régi mesterségeket. Ennél többet is tettek: a gyerekeknek megtanították szakmájuk alapfogásait. Megengedték, hogy kipróbálják a kukoricalevelek és a beáztatott vesszők hajlítását, egymásba fűzését.

Az érdeklődő arcú óvodások figyelmesen követték mozdulataikat, s persze közben segítséget kaptak a népi művészet továbbadóitól a művelődési házban. A falu nyugdíjasainak összetartó közössége, az ügyeskezű asszonyok közben krumplis pogácsát sütöttek nekik.