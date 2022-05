A zsűri tagjai Pongor Ildikó Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas táncművész, kiváló és érdemes művész, az Operaház örökös tagja, a Halhatatlanok társulatának tagja, Fuchs Lívia egyetemi docens, tánctörténész, tánckritikus, Kerekes Blanka fuvolaművész, a Zürichi Zeneművészeti Egyetem docense, Európa nagyszínpadainak meghívott szólistája, zürichi és nemzetközi zenei versenyek zsűrielnöke, M. Tóth Géza Oscar-díjra jelölt, Balázs Béla-díjas filmrendező, producer, valamint Hegyeshalmi László festőművész, grafikus voltak.

A közönségdíjat a fesztiválon részt vevők szavazatai alapján nem meglepő módon a francia Massala táncegyüttes Näss című produkciója nyerte el. A nézők háromszor is visszatapsolták a táncosokat, és kézzelfogható volt a csodálat, amit a táncosok váltottak ki a közönségből. Emellett azonban a Szegedi Kortárs Balett pénteki előadása, a Danza kétfelvonásos bemutatója is nagy elismerést váltott ki a jelen lévő érdeklődőkből, ami tulajdonképpen egy absztrakt mese volt a jóság dicsőítéséről. Andrássy Máté és Újvári Milán Elhanyagolt férfiszépségek című előadására pedig akkora volt az érdeklődés, hogy voltak, akik már nem is fértek be a stúdióterembe, ahol bemutatták.

Horváth Csaba, a fesztivál művészeti vezetője elmondta, érezhető az, hogy az elmúlt huszonnégy évben talpon van ez a fesztivál, ez látszott a 16 előadás magas minőségén és az érdeklődők magas számán is. – Veszprémben láthatóan van arra igény és közönség, hogy ne csak a konvencionális táncszínházakat vonultassuk fel, hanem olyanokat is, amelyek progresszívek, újszerűen és az absztrakció mezején hozzák létre előadásaikat – tette hozzá.

Andrássy Máté és Újvári Milán az Elhanyagolt férfiszépségek című előadásban

Forrás: Pesthy Márton/Napló

A zsűri a fődíjat két produkciónak ítélte oda: Nagy József (Josef Nadj) Mnémosyne című produkciójának, illetve Marie Chouinard Radical Vitality című előadásának. A Mnémosyne egy világ emlékezetét testesíti meg: a koreográfus és vizuális művész Nagy József (Josef Nadj) világát. Első produkciójának megalkotása után harminc évvel hozta létre ezt a darabot, amely egyszerre fotográfiai projekt és színházi előadás. A Radical Vitality tragédia és komédia, gyengédség és kegyetlenség, kecses és furcsa egyben. Marie Chouinard negyven éven keresztül olyan koreográfiai, vizuális és mitológiai univerzumot épített fel, amelynek nincs párja ezen a világon. A darab 24 miniatúrában úgy járja be a koreográfus repertoárját, mintha egy kaleidoszkópban lenne. A zsűri alkotói és előadói díjban részesítette a SUB.LAB.PRO Ring című produkcióját, melynek koreográfusa a finn Jenna Jalonen.

A Pannon Várszínház szervezésében, Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa támogatásával valósult meg a fesztivál. Szakmai együttműködő partner a Nemzeti Táncszínház volt.