- Ettől a naptól a kiállítás már látogatható, bár csak részlegesen, de megújítása, korszerűsítése folyamatban van - mondta.

A galéria termeiben látogatható tárlatokon Fritz Mónika díjnyertes műhímző munkái láthatók, Textilhangulatok címmel. Fritz Béla Mi a szép? című fotókiállítása mindennapi tárgyaink érdekes és apró részleteire derít fényt.

A plakátkiállítás megnyitóján elhangzott, minden bizonnyal a nagy kiállítótermek is örömmel befogadnák a kicsi vászolyi galériában látható különleges és izgalmas Rajzolt jókedv – plakátok a második világháború utáni utcákról címmel bemutatott tárlatot. A válogatásban Kiss Ferenc gyűjtő elsősorban az 1949 utáni magyar plakátművészetet mutatja be. A kiállított műtárgyegyüttes rávilágít arra, hogy az adott korszakban a plakát a magyar képzőművészet integráns részévé vált, és nemzetközi mércével mérve is kiemelkedő területnek számított. A magas színvonalú plakátművészet nagymértékben köszönhető az 1910 óta virágzó, akkor a szecesszió, majd a húszas-harmincas években a modernizmus és az art deco által meghatározott stílusnak. A szocialista korszak sem jelentett éles határvonalat a plakátművészetben, a harmincas-negyvenes évek klasszicista stílusa tovább élt és hatott.

Kiss Ferenc gyűjtő válogatásában 42 nagyméretű plakát látható a galériában. A kisebb teremben cirkusz tematikával, a nagyobb teremben mindenféle területről született plakátot lehet megtekinteni. A kiállítás hat vitrinében 32 plakátterv kapott helyet. A nagytermi tárolókban Konecsni György plakátművész eredeti plakáttervei láthatók, a kisteremben pedig neves plakáttervezők munkái.

A régi plakátok mellett ízelítőt kaphat a látogató Horkay István Príma-díjas képzőművész, grafikus munkáiból is.