Az elismerés kapcsán beszélgettünk a fiatal pedagógussal. Géza 2006-ban végzett az ELTE BTK-n, történelemtanári diplomát szerzett, azóta a köznevelésben dolgozik. Vallja, hogy a pedagóguspálya iránti elkötelezettsége részben családi indíttatásból fakad.

- Édesapám zenetanárként gyakorolja ezt a nemes hivatást. A zánkai Egry József Középiskolában került előtérbe munkám során a tehetségek fejlesztése, segítése, gondozása. Hamar fény derült rá, hogy van érzékem a tehetségek kiválasztásához, a velük való közös hang megtalálásában és motiválásukban. Pozitív mintát közvetít, hogy szeretem a tantárgyamat, és optimista személyiségnek tartom magam. Tudom, hogy ha a saját lelkesedésem és elkötelezettségem adott, könnyebb azt átragasztani a tanítványaimra is. 2018 eleje óta a tapolcai Batsányi János Gimnázium és Kollégiumban dolgozom, a tehetségekkel való kiemelt foglalkozás továbbra is fontos szerepet tölt be az életemben. Az elmúlt 15 évben 40 versenyen indítottam tanítványaimat, akik több országos első helyezést értek el. A nagy hagyományokra visszatekintő Örökségünk ’48 című országos történelmi csapatversenyen szakiskolás diákjaim háromszor, gimnazista csapataim kétszer végeztek az élen. Hat alkalommal indítottam tanítványaimat a lengyel-magyar történelmi kapcsolatok témáját feldolgozó versenyeken, melyeken többször kimagaslóan szerepeltek. 2017 és 2021 között 23, tapolcai intézményben tanuló fiatal tehetség fejlődését követhettem nyomon és segíthettem a MATEHETSZ megbízásából tutorként egy-egy éven át. Közülük 18-an sikerrel pályáztak a szervezet ösztöndíjára, ami segítette őket céljaik megvalósításában. Sok tutoráltam részt vett a MATEHETSZ nyári tehetségtáborában, ahol a tartalmas és változatos tevékenységek hatására az önismeret területén is előre léphettek. A program során rendszeres egyéni beszélgetések saját elmondásuk szerint serkentőleg hatottak a fiatalok fejlődésére, a csoportos programok pedig lehetővé tették, hogy megismerjék a környék más tehetségeit, barátságok köttettek és a jó példákkal inspirálták egymást – sorolja a diákok által is kedvelt tanár a közösen elért sikereket, amelyekre méltán lehet büszke. Munkája mellett két szakmai szervezet aktív tagja is, tevékenykedik a Szakmai Középiskolásokért Közhasznú Kulturális Egyesületben és a Történelemoktatók Szakmai Egyesületében. Ezek keretein belül többek között országos ismertségű történelmi versenyekre ír feladatokat és részt vesz a szervezésben. Az Országos Közoktatási Intézet, illetve a később helyébe lépő Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet megbízottjaként részt vett az új történelem érettségi feladatok fejlesztésében és kipróbálásában, az új típusú képességfejlesztő munkafüzeti sorozat megoldásai elkészítésében, valamint az új generációs tankönyvfejlesztési projektben. Kilenc írása jelent meg a Történelemtanítás című online történelem-didaktikai folyóiratban, többségében 19. századi történelmi témákban. A történelem szak mellé az erkölcstan, etika szakos pedagógus végzettséget és a közoktatási vezető szakképzettséget szerzett. Elismertségét bizonyítja, hogy 2017-ben és 2018-ban a Pannon Egyetem Tanárképző Központja és a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola óraadó oktatóként számított a munkájára. - Célom a jövőben is minél több fiatallal megszerettetni a történelmet, megteremteni a motivációjukat és növelni az önbizalmukat, akár közös munkával elért sikereken keresztül – nyilatkozta lapunknak a kitüntetett Tarnóczai Géza.

A díjat az Országos Tehetséggála keretében a Budapest Music Centerben adta át Zsigó Róbert, a Miniszterelnökség családokért felelős államtitkára és Rácz Zsófia, fiatalokért felelős helyettes államtitkár Tarnóczai Gézának. A tehetséggondozás területén nyújtható legrangosabb elismerés ezen kategóriájában azon szakembereket díjazzák, akik legalább öt évre visszamenőleg folyamatos kiemelkedő tehetséggondozó munkát végeztek, és ez különösen a módszertani kiválóságban nyilvánult meg.