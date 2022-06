Az időjárás kegyesnek, a programkínálat pedig bőségesnek bizonyult a három a nap során, így minden feltétel adott volt a tartalmas kikapcsolódáshoz. A gyermekeket és a családokat szombaton, illetve vasárnap három helyszínen - Fő tér, Várkert, Kékfestő Múzeum - várták különféle programok, a legkisebbek több száz játékeszköz közül válogathattak.

Forrás: Polgár Bettina/Napló

A Fő téren egyebek mellett hordóból készült ügyességi játékok, ökolabirintus, ökojátszótér, Paprika Jancsi Csúzlizdája, óriástársasjáték, kalandjáték, óriáscirkusz, valamint ügyességi kalandtúra gazdagította a kínálatot. A Várkertben hinta, mászófal, ládavasút is rendelkezésre állt, emellett családi és gyermekkoncertre várták az érdeklődőket.

Forrás: Pesthy Márton/Napló

A Kékfestő Múzeumban a régi idők világát idézték meg a gyerekekkel: a kicsik kipróbálhatták többek között a krumplinyomdázást, a teknőben mosást, a szappangyúrást, a mezítlábas ösvényt, valamint megismerkedhettek a gyógynövényekkel, a kenyérkészítéssel, a népi babakonyhával és a tanyasi udvarral.

Forrás: Pesthy Márton/Napló

A szervezők az idősebb korosztályra is gondoltak, péntek este a Soulwave és a The Biebers adott koncertet a Fő téren, szombaton a Follow The Flow lépett színpadra, vasárnap pedig a Magna Cum Laude volt az est fő fellépője. Hatalmas érdeklődés övezte a koncerteket, melyeket követően mindhárom nap DJ gondoskodott a hangulatról. A jubileumi játékfesztivál fényét vasárnap este tűzijáték is emelte.

Forrás: Pesthy Márton/Napló

A rendezvénysorozat ideje alatt a résztvevők a faházakban megízlelhették a történelmi borvidékek nedűit, pálinkákat kóstolhattak, illetve ínycsiklandozó ételek közül is válogathattak.