A fesztivál célja a fiatal (diák) újságírók munkájának jutalmazása, az általuk készített lapok értékelése. A szerkesztőséget a 8. osztályos főszerkesztők – Fejes Viktor, Csarmasz Bálint és Szabó Norbert – képviselték a rangos rendezvényen. Ők fogadhatták a szakma elismerését, amit nem először kapott meg a Zentai Csaba tanár által irányított diákújság.

Ebben része volt a szerkesztőség ifjú tagjainak, Orbán Dánielnek, Bogdán Imrének, Szűcs Mátyásnak, Csarmasz Bálintnak, Soós Ádámnak, Fejes Viktornak, Takács Szabinának, Szabó Norbertnek, Haga Szabolcsnak, Király Emőkének, Hekli Nándornak és Szabó Annának. Zentai Csaba lapunk érdeklődésére elmondta, hogy a 29. Országos Ifjúsági Sajtófesztivál rekordszámú látogatót fogadott idén az UP Rendezvénytérben. – A programra több mint kétezer fiatal érkezett, ám azok számára, akik nem tudtak személyesen részt venni, az NMHH jóvoltából két csatornán közvetítették az idei sajtófesztivál eseményeit. Az online közvetítések óriási sikert arattak, a két csatornán több mint 40 ezren látták a programot, ahol a DUE Tehetségkutató Diákmédia Pályázat díjait is átadták. Hét kategóriában jutalmazták a médiával foglalkozó legtehetségesebb, legügyesebb fiatalokat, akik a díjakat a sajtófesztivál médiapódiumán vehették át.

– Nagy örömünkre a Bárdos Lajos Általános Iskola lapja, az Alabárdos az országos megmérettetésben az előkelő második helyet szerezte meg – hangsúlyozta Zentai Csaba. Majd elmondta, hogy a DUE Médiahálózat, korábbi nevén a Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesülete, Magyarország második legnagyobb újságíró-szervezete. Alapítói 1989 szeptemberében hozták létre, de már 1982 óta szerveztek rádiós szaktáborokat. Közhasznú szervezet, mely 1989 óta fogja össze az iskolai diáklapokat és rádiókat, az újságírói pályára készülő általános és középiskolásokat, a kommunikáció szakos hallgatókat, a pályakezdőket és általában a média iránt érdeklődő fiatalokat, segítőiket. Számos tematikus sajtópályázat mellett minden évben meghirdetik a Tehetségkutató Diákmédia Pályázatot. A közép- és felsőfokú oktatásban keresettek szakkönyveik, több egyetemen a kötelező szakirodalom részeként is megtalálhatók kiadványaik.

Állandó programjuk a tavaszi Országos Ifjúsági Sajtófesztivál, a nyári Kommunikációs és Média Szaktábor és tanév közben a Kulissza Gerilla Brigád, illetve a DUE-klub. A DUE Médiahálózat örökös tiszteletbeli elnöke Tomszer Miklós ügyvéd, elnöke Kecskés István újságíró, alelnöke Balázs Géza, az ELTE nyelvészprofesszora és Szayly József kommunikációs szakember. Hosszú évek óta pedig a DUE Médiahálózat országos fesztiváljának állandó vendége, győztese, dobogósa a tapolcai Alabárdos újság szerkesztősége.