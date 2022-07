A VeszprémFest kísérőrendezvényeként indult, 12. évébe lépő gasztronómiai-kulturális fesztivál július 17-ig várja a látogatókat. A hagyományoknak megfelelően minden nap három ingyenes koncertet tartanak az Óváros téren, ahová harminc borászat és több gasztronómiai kiállító települt ki, mondta el Mészáros Zoltán, a VeszprémFest ügyvezető igazgatója. Hozzátette, az első és a második műsorsávban főként helyi zenekarok lépnek fel, köztük a Swing-swing, a Gyöngyhalász vagy a The Bluesberry Band valamennyi Rozé, rizling és jazz napokon fellépett. A koncertek sorát a Sofi & the Funktazi fellépése nyitotta, amelyet két veszprémi zenész, Ladányiné Cz. Nagy Zsófia és férje, Ladányi Péter alapított, repertoárjukban ismert jazz és funk dalok szerepeltek. Zsandár Tamás, a fesztivál rendezvényigazgatója kérdésünkre elmondta, az idei programra több újdonsággal készültek: a térre új bútorzatot helyeztek ki, és létrehoztak egy VIP teraszt a színpaddal szemközti oldalon. Hozzátette, a korábbi évekhez képest új food truck (mozgóbüfé) árusok kínálják az ételeket, ahol naponta változik a kínálat. Szintén újítás, hogy a vendég szlovén borászat képviselője vezetett kóstolót tart jövő héten.

A Rozé, rizling és jazz napokon csak magyar fellépők adnak koncertet, a programok jó része könnyedebb, vokális jazz, valamint megjelennek a társműfajok, például a blues, a funk, a fusion, vagy a rockabilly is. A korábbi évekhez hasonlóan helyi együttesek és több pályakezdő zenész mellett a hazai zenei elithez tartozó sztárfellépők is színpadra lépnek. A borászatok szinte mindegyike a balatoni borrégióból érkezett, a kínálatot egy szlovén pincészet vendégszereplése egészíti ki, míg a „buborékházban” proseccók, pezsgők és champagne-ok közül választhatnak a látogatók. A gasztronómiai kiállítók között tapolcai kisüzemi sörfőzde, pálinkaház, sajtbisztró is van a food truckok mellett, míg az egyik helyi étterem pástétomokkal, sajtokkal és hideg finomságokkal várja a vendégeket.