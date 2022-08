Mint ismert, a világhírű muzsikus Veszprémben született, és kisgyermekkorát a városban töltötte. Ezekben az években a mai Thököly Imre utcában található házban lakott, amelyet az épület falán egy bronzból készült emléktábla, Diénes Attila szobrászművész munkája is hirdet 2011 óta. A Thököly utcai ingatlant – amely országosan védett műemléképület – az önkormányzat tavaly vásárolta meg.

Forrás: Veszprém 2030 Kft

Lamos Péter, a projekt lebonyolításával megbízott Veszprém 2030 Kft. ügyvezetője kérdésünkre elmondta, az épület az Európa Kulturális Fővárosa 2023 finanszírozásában újul meg. A ház közvetlenül kapcsolódik majd Auer Lipót zenei-szellemi örökségéhez azzal, hogy az épület egyik részébe költözik Sümegi Elemér hegedűkészítő mester műhelye. Lamos Péter elmondta, a ház előző tulajdonosa lakások kialakítását kezdte meg az épületben, ezt folytatják majd a fejlesztéssel, valamint kialakítják a hegedűkészítő- és javító műhelyt. Az ingatlanon található jelenlegi lakóépületben két külön bejárattal rendelkező lakóegységet alakítanak ki, ahol a tervek szerint az EKF-évad fellépői közül többeket szállásolnak majd el.

Forrás: Veszprém 2030 Kft

A további elképzelések szerint az épület 2024-től az önkormányzat bérlakásállományát gyarapítja majd, szociális vagy szolgálati lakásként áll a város rendelkezésére. Az ügyvezető kitért arra is, a műhelyben bemutatókat is tartanak majd, míg az udvart úgy alakítják ki, hogy az kisebb szabadtéri, akusztikus koncerteknek is helyet adhasson.

Látványtervek

Forrás: Veszprém 2030 Kft

A Veszprém 2030 Kft. az elmúlt hetekben-hónapokban beszerezte a felújításhoz szükséges engedélyeket, és rövidesen kiírják a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárást.

Látványtervek

Forrás: Veszprém 2030 Kft

A tervek szerint októberben indulhat a kivitelezés, amelynek eredményeként az épület kívül-belül megújul. A felújítás várhatóan 2023 tavaszára, a növények elültetésével készül el.