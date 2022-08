Kisnémeth Ferenc, a több mint tíz éve Balatonkenesén élő alkotó tárlatát a céhbeli jó barát, Baky Péter Munkácsy-díjas festőművész ajánlotta a nagyérdemű figyelmébe. Mint mondta, minden kép a cím – A semmi felé – valamiféle kifejeződése. Arról mesélnek, milyen könyörtelen érában élünk, amiben az ember a saját világára sincs tekintettel, mindent feléget maga körül, mindennel öl, ami a kezébe kerül. Tényleg a semmi felé indult el az emberiség, ijesztő, szomorú, kiábrándító távlat. Ugyanakkor egyenként szemlélve a képeket, a Macskabölcsőt, a Naplementét vagy a Möbius-szalagot, látunk egy színes kavalkádot is, ami feloldja a ránk záródni készülő kilátástalanság kalitkáját, mert mégis mindegyikben ott rejtőzik a túlélés ígérete. Kivétel ez alól egyetlen téma, A téboly ablaka, áthághatatlan falként két reménytelen, gyötrelmes világ között. A művészet megdöbbentő erejével ábrázolt tökéletes világkép a nézőben alakul tovább, aki maga dönti el, merre hajlik a háború vagy béke, rombolás vagy építés, nappal vagy éjszaka dinamizmusában. A kiállítás szeptember 20-ig látogatható a paloznaki Szent József-házban.

Kisnémeth Ferenc, Baky Péter és Kulcsár Ágnes céhmester a kiállításmegnyitón

Forrás: Őrsi Ágnes

A Várucca Műhely könyvek sorozatában megjelent új kötetek bemutatója követte a megnyitót. Éltető Erzsébet első kötetes (Szívragtapasz) várpalotai költővel és Gál Csaba székesfehérvári költővel – akinek az Ellenszer már az ötödik kötete – a Várucca folyóirat szerkesztője, Kilián László beszélgetett. Két-két felolvasott vers között képet kaptunk a szavak művészeiről is. Éltető Erzsébet könyvtáros, hétköznapi életével mindig összefonódott az irodalom, a könyvek, a szövegek szeretete, 2015 óta vezeti a Krúdy Gyula Kreatív Írókört. Gál Csaba jogász, bíró, mint mondta, kétféle élete kiegészíti egymást, egyikben kipiheni a másikat. Íróként, költőként a székesfehérvári Vár folyóiratban és a veszprémi Várucca folyóiratban is publikál, versei egy részét meg is zenésíti. A bemutatott kötetben szerepelnek a linkek is, hogy az olvasó az adott verset meghallgathassa a szerző gitárkíséretével.