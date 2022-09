Újabb hangfájllal bővült a városi honlap turisztikai aloldalának galériájában található A Bakony hangjai menüpont. Most már az MTM Bakonyi Természettudományi Múzeumában található mamutok egykori hangjaiból is ízelítőt kaphatnak az érdeklődők és más érdekes tartalmak miatt is érdemes felkeresni a felületet. Meghallgatható többek közt az olvadás hangja, a bazilika harangja, a Cuha csobogása, a téli madárcsicsergés és a bakonyi csend is.