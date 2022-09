A magyarországi ukrán közösség kezdeményezésére a veszprémiek is megismerkedhetnek Oleksandr Gembyk ukrán grafikus alkotásaival. Oleksandr, akit csak Szásának neveztek lelkes baráti közösségében, munkásságának fő irányvonalát szülőföldjének jelentette. Az ukrán irodalom klasszikusa, Lesya Ukrainka gyermekkorától kezdve érdeklődést mutatott a művész munkássága iránt, most verseivel idézték meg Gembyket.

Zakar Irina, a Dnipro Országos Ukrán Kulturális Egyesület elnöke beszélt a képzőművész alkotói tevékenységéről, korszakairól, ukrán nyelven méltatta Gembyk mester műveit, pályafutását, festői korszakát.

A magyar közönség számára a rendezvényen zenei közreműködőként szereplő Vihula Mihajlo ungvári származású gitárművész fordította le magyar nyelvre a méltató szavakat. Elmondta, hogy Oleksandr Gembyk neve meglehetősen ismert és elismert Ukrajnában és Magyarországon egyaránt. Hazájában grafikusként, rajzolóként, könyvillusztrátorként, festőként ismerték. A kifogástalan vonalvezetés mestere volt. Egy olyan művészet képviselője, ahol érezhető a rugalmasság, a temperamentum, a szelídség, a gyengédség, végső soron a mozgás, a gesztusok szépsége. Ecsetjének vagy tollának érintése a papírhoz vagy a vászonhoz az emberi test természetességét, rugalmasságát fejezi ki, a jól megválasztott színpaletta visszaadja a szülőföld varázsát, tiszta kék tavaival, a Kárpátok gazdagságával, Magyarország ősi városainak gyönyörű építészetével.

Fotós: Jákói Bernadett/Napló

Több száz gyermekportré szerzője, de a hétköznapi emberek mellett az ukrán és a magyar művészvilág kiválóságait is ábrázolta, mint például: Marton Éva nemzetközileg elismert magyar operadívát, Miller Lajos híres operaénekest, de sok kiemelkedő politikusról és közéleti személyiségről ugyancsak készített portrét.

Alkotásaiban a csend, a védtelen gyengédség, a női és férfitest formáinak tökéletessége, a természetes szépség igenlése dominál. Jeles művészeti körökben aktívan tevékenykedett, számtalan rangos elismerést kapott munkásságáért. A művészi környezet lelkeként, az itteni ukrán diaszpóra életének aktivistájaként dolgozott, a Magyarországi Ukrán Kultúra Társasága Hromada című folyóiratának hosszú ideig szerkesztőbizottsági tagja is volt.

Az emlékkiállításon látható alkotások mind tükrözik Szása lelkivilágát, tehetségét mesejelenetei szín- és hatásvilágát, művészi érzékenységét. Sok energia, szenvedély, szorgalom, kezdeményezőkészség, kitartás jellemezte. Igyekezett mindenhol ott lenni. Vihula Mihajlo gitárjátékával tisztelgett a művész előtt, aki barátjaként az ő zenei munkássá­gára is példaértékűen hatott.

Oleksandr Gembyk jelentősen hozzájárult az itteni ukránság kulturális kincsestárához. Idővel felbecsülhetetlen értékű tapasztalatát és professzionalizmusát könyvtervező- illusztrátorként hasznosította.

Az emlékkiállítás a Dnipro Egyesület hétvégi ünnepi rendezvényének nyitó programja volt, melyen utolsó munkáiból, a privát kollekcióból láthatott ízelítőt az érdeklődő közönség.