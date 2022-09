A nagyszabású, tizennyolc épületet érintő beruházás kiemelt célja egyrészt az értékmegóvás, értékmegőrzés, másrészt találkozási pontként szolgálni Isten és ember, a jelen és jövő generáció számára. A fiatalok Nagy Veronika művészettörténész, a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény igazgatójának vezetésével számos érdekességet megtudhattak a vár történetéről, értékeiről, és kipróbálhatták a várnegyed oldalában lévő nagy állványrendszer liftjét is. A szervezők fontosnak tartják, hogy a fiatalok megismerjék, milyen kincseket tartogat a várnegyed, és a megújulás révén hogyan válik a közösség kulturális életét gazdagító hellyé.

A Veszprémi Főegyházmegye mottója 2020 óta a főpásztor által választott Őseink hite a jövő reménye mondat. Ez a felirat került 1938-ban a veszprémi várnegyedben található Gizella-kápolnába. Hitvallást és cselekvési programot jelöl ez a mondat, kifejezi, akik most vagyunk, és akik lenni szeretnénk. Szeretnék megőrizni és továbbadni a jövő generációknak is az őseink hitét, a hitük teremtette kulturális és épített javakat, melyek közösséget teremtenek. A főegyházmegye mottójával és a beruházás fő céljával, az értékmegóvással és értékmegőrzéssel összhangban az érsekség és a veszprémi várnegyed beruházásért felelős Castellum Vagyonkezelő Igazgatóság pénteken iskolás csoportokat hívott meg a várba. A fiatalok a több mint negyven méter magas állványrendszer liftjét kipróbálva érkeztek meg a várba, ahol az érsekség műemlékvédelmi szakemberétől számos érdekességet tudhattak meg többek között a magyarországi barokk építészet egyik jelentős épületéről, az Érseki Palotáról, a Ferences Rendházról, valamint a várnegyed további épületeinek műemléki kutatásáról és helyreállításáról.