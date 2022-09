A II. világháborúban leventeként Bajorországban amerikai hadifogságba került, ez alatt sokféle munkát kellett végeznie, földmunkát is. Az ekkor itt talált szürke agyagot formázgatta, Jézus- és Mária-szobrokat alkotott, melyeket egy német vendéglős családnál ételre cserélt. A háború után a Ganz-gyárban helyezkedett el szerelőként, szabadidejében oltárképet festett a pétfürdői templomba, megbízást kapott a Magyarország Régészeti Topográfiája című könyvsorozat rajzolására. A Csepel Műveknél metallografikus volt, a Képzőművészeti Főiskola esti munkástagozatán grafikát és szobrászatot tanult Olcsai Kis Istvántól és Barcsay Jenőtől.

Az 1960-as években a régészet felé fordult, múzeumoknak régészeti feltárásoknál rajzolt. A Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézetében dolgozott 23 éven át, nyugdíjazásáig. Leletek, lelőhelyek méretarányos rajzait végezte. Kísérletezésbe kezdett, a Barcsay-anatómia alkalmazásával koponya alapján teljes fejrekonstrukciót végzett. Alapos anatómiai ismereteik birtokában a képzőművészek képesek hiteles arcmásokat, rekonstrukciókat készíteni ismeretlen elődeinkről. Az első hazai fejrekonstrukciókat Árpás Károly készítette. A szobrászat és a grafika terén alkotó művész szakmai tapasztalatait anatómiai törvényszerűségekkel, a koponya egyedi jellemzőinek figyelembevételével kombinálta. Az arc izomkötegeit rakta föl pontosan a koponyára, tapadástól tapadásig, plasztilinnel rétegről rétegre szerkesztette. Itthonról, külföldről is sok megbízást kapott. A montreali orvosi egyetem egy Húsvét-szigeteki ember koponyájából rekonstruáltatta vele a fejet, melyhez elkészítette a tudományos dokumentációt is. Főbb munkái: négy longobárd, egy gót, három fenékpusztai koponya rekonstrukciója, egy 10. századi ipolytölgyesi fiatalember, egy polinéz és egy indián arca, a váci Fehérek templomának kriptáiból származó püspöki múmiák, gróf Batthyány Erzsébet, valamint Janus Pannonius arcrekonstruálása.

Idős korában inkább a festészet felé fordult. Hosszú ideig élt Pénzesgyőr-Kerteskőn, az utolsó éveit Bakonyoszlopon töltötte, ahol elkészítette ajándékba a falu szülötte, kántortanítója, Békefi Antal zeneszerző, karnagy, pedagógus mellszobrát.