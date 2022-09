Bóka István polgármester Európában is egyedülállónak nevezte a rendezvényt. Balatonfüred ikonikus és kiemelkedő kulturális eseményét az önkormányzat és a Quasimodo Közalapítvány rendezi meg szeptember 15-17 között, Cserép László önkormányzati irodavezető, a közalapítvány titkára, a verseny alapítója főszervezésével.

A zsűri elismerő oklevelét kapta: Bognár Anna: Jób, Fellinger Károly: Vesszők, Fenyvesi Félix: Légifelvétel, Fikker János: Ma, gyógyulásért, Gál Csaba: Látványhalhatatlanság, Horváth Florencia: Altamira, Oláh András: Változó szorzó, Szabados Attila: Névvel kifelé, Török Nándor: Odüsszeusz harmadik útja, Végh Attila: Öregkori elégia, Zsávolya Zoltán: Nagy medveanyához című versért. Különdíjat vehetett át Marton Réka Zsófia: Anyagvizsgáló című verséért, amit Szarvas József Kossuth- és Jászai Mari díjas színművész olvasott fel, a versről laudációt Széchenyi Ágnes írt, amit Kulcsár-Székely Attila színművész olvasott fel. Debrecen a Quasimodo-díjas Térey János emlékére alapított különdíját Dimény-Haszmann Árpád: Egy költő a cirkuszban című verse nyerte el, amit Szarvas József színművész tolmácsolásában lehetett hallani. A versről szóló laudációt Szörényi László, Széchenyi-díjas irodalomtörténészt, a zsűri elnöke írt, és Kulcsár-Székely Attila színművész ismertette. Az idei Salvatore Quasimodo- emlékdíjat Halmai Tamás: A túlélő című versével nyerte el, mit szintén Szarvas József színművész olvasott fel, a laudációt Iancu Laura írta, amit Kulcsár-Székely Attila színművész

tolmácsolt. A díjazottak oklevelet és a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. felajánlásával egy herendi porcelánt vehettek át. A díjátadó gálán Gabriele La Posta, a Budapesti Olasz Kultúrintézet igazgatója, Bóka Istvánt polgármester és Mezey Katalin Kossuth- és József Attila-díjas költő, a Quasimodo Közalapítvány kuratóriumának elnöke mondott köszöntőt. A gálán csendes főhajtással emlékeztek a zsűri nemrég elhunyt tagjára, Szkárosi Endre József Attila-díjas költőre, egyetemi tanárra. Meghívták az eddigi díjazottakat, mások mellett Falcsik Marit, Géczi Jánost, Jász Attilát, Kálnay Adélt, Sajó Lászlót és Sumonyi Zoltánt. Levetítették az elmúlt 30 év legfontosabb eseményeit, amit a helyi televízió készített, Marco Castelli olasz szaxofonművész zenei aláfestésével. A díjátadás után Mario Mariani olasz zongoraművész parádés előadással ajándékozta meg a közönséget, majd Giuseppe Speranza a budai Meataly étterem vezető séfje Salvatore Quasimodo szülőföldjének ízeit kínálta. Az est házigazdája Oberfrank Pál, a veszprémi Petőfi Színház direktora volt.

Az idei ünnep csütörtökön a Magyar Kultúra című lap huszár tematikájú lapszámának apropóján lovasbemutatóval kezdődött, a Nemzeti Lovas Díszegység közreműködésével, majd a Rackajam koncertjét tekinthette meg a közönség. A gála előtt koszorúkat helyeztek el a híres olasz költő emlékfájánál, a Tagore sétányon. Irodalmi konferenciát is rendeznek, a 250 éve született Kisfaludy Sándor költő emlékére, akitől ered a magyar szerelmi költészet. A Balatonfüredhez több szállal kötődő, a városban még színházat is alapító Kisfaludyról szóló szimpóziumot is tartanak a téma szakembereivel. Bemutatkozik a Tempevölgy és az Országút című folyóirat, koncertezik a Ferenczy György. A rendezvény a Veszprém-Balaton 2023 Európa

Kulturális Fővárosa program és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósul meg.

Mint ismert, idén 138 alkotótól, köztük külföldön élő szerzőktől, több mint kétszáz vers versengett. Hasonló fesztiválra Európában sincs példa: a három nap a kortárs költők jegyében, koncertekkel, irodalmi estekkel és olasz gasztronómiával zajlik. A Nobel-díjas olasz költő 1961-ben járt Balatonfüreden, a Tagore sétányon gyógyulásának emlékére emlékfát ültetett és versben fogalmazta meg a balatoni tájhoz, a városhoz fűződő érzéseit. Tiszteletére rendezik meg 1992 óta a versenyt, amely a magyar és az olasz kulturális élet kiemelkedő eseménye. A kiírásra több száz magyar és külföldi pályázat érkezik évente, közülük zsűri választja ki a legjobbakat. Az emlék-, valamint a különdíjas verset olasz nyelvre is lefordítják. Faludy György, Határ Győző, Orbán Ottó, Czigány György, Gergely Ágnes, Gömöri György, Zalán Tibor, Szálinger Balázs, Marno János, Tóth Krisztina, néhányan azok közül, akik díjat kaptak a harminc év alatt.