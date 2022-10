Radó László köszöntőjében elmondta, hogy a könyvjegyek, vagyis az ex librisek a 16. században élték virágkorukat. Európában akkor terjedt el a könyvnyomtatás, a könyv még drága volt, de annyira már nem, hogy tulajdonosa néhányat ne adott volna kölcsön. Az ex libris a könyv tulajdonosát jelölte, hogy a kölcsönvevő tudja, kinek kell visszaadnia azt. Az ex libris mára elveszítette az eredeti funkcióját, de a grafikán belül önálló műfajjá vált, amelynek két ismert ajkai képviselője a kiállításon is szereplő Kapolcsi Kovács Csaba és Baranyai Ferenc.