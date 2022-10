– A rendezvénysorozat 2018-ban indult útjára Budapesten. Az első évben húsz kávéház bevonásával mintegy 60–70 programot szerveztünk, ami az utóbbi években tovább bővült – mondta el érdeklődésünkre Serfőző Krisztina főszervező. Hozzátette, az alapötlet abból indult ki, hogy bő száz éve hazánk kávéházi nagyhatalomnak számított: a 19–20. század fordulójától az első világháborúig tartó időszakban a kávéházak fontos társadalmi, közéleti viták színterei voltak.

Az olyan emblematikus kávéházakban mint például a New York, a Centrál, a Gerbaud vagy a Hadik, sokat időztek a művészek, akik egymással és az érdeklődő polgárokkal megvitatták a közös ügyeket. Az első és a második világháború, majd a kommunizmus évtizedeiben ez a fajta kultúra elsorvadt, a rendszerváltás után azonban újra kinyíltak a kávéházak – a New York kávéházat például a világ legszebbjének választották néhány éve –, az évente megrendezett programsorozattal pedig a szervezők ezt igyekeznek feléleszteni. Serfőző Krisztina elmondta, a kezdeményezéshez első vidéki helyszínként csatlakozott Veszprém tavaly, ahogyan az előző évben, úgy idén is a Veszprém–Balaton 2023 Zrt.-nél nyert pályázati forrásból szervezik a programot.

Veszprémben tíznél több helyszínen mintegy negyven programot tartanak október 20–22. között. Csütörtökön és pénteken délután, míg szombaton reggeltől estig gyermek-, irodalmi és zenei események várják az érdeklődőket. A programok közül néhányat kiemelt Serfőző Krisztina. A Derce pékbisztróban és a Kokó cukrászdában kekszet süthetnek és marcipánt készíthetnek a gyermekek szombaton. Az Incognito kávézóban Szervét Tibor tart Hamvas Béla-estet szombaton. Telt házas már Udvaros Dorottya Ady Endre és Pilinszky János művei alapján készült felolvasószínházi estje, ahogyan a Szabó T. Anna és Dragomán György írópáros estje is. Szabó T. Anna Molnár Krisztina Ritával közös Nemes Nagy Ágnes-esttel is a közönség elé lép a Historia Hangvillában, amely után a szerző és férje, Dragomán György is dedikálja könyveit. A fiatalabb generációkat szólítja meg az Anima Sound Systemből ismert Prieger Zsolt rendhagyó estje csütörtökön, amelyen technóval és dubbal párosítja Hamvas Béla világát a Teremben. A programok ingyenesek, ugyanakkor a rendezvények egy része regisztrációköteles.