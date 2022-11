A jövő évi Jazzpikniket Nick West amerikai funk-rock és soul énekes és basszusgitáros nyitja. Már egészen fiatalon a legnagyobbak mellett zenélt, olyan világsztárokkal dolgozott együtt, mint Dave Stewart (Eurythmics) vagy Prince. Szólistaként az AC/DC Back in Black című albumának újraéneklése kapcsán lett ismert.

Az augusztus 3-i nyitóestén színpadra lép Rick Astley, a nyolcvanas évek egyik legnépszerűbb popénekese is, akinek Never Gonna Give You Up című slágerére mindenki emlékszik. A 2000-es években válogatás-albumokkal jelentkezett, az MTV Europe Music Awards-on 2008-ban minden idők legjobb előadójának választották. Ötvenedik születésnapjára megjelent albuma 2016-ban vezette a brit lemezlistát, két évre rá újabb anyaggal jelentkezett Beautiful Life címmel. 2019-ben sikeres koncertet adott a Paloznaki Jazzpikniken, ahová jövőre visszatér.

A fesztivál második napján, augusztus 4-én az elektronikus zenei szintér népszerű előadója, a Thievery Corporation játszik. A washingtoni duó története több mint két évtizede indult, zenéjükben a dub, a bossa nova, a trip hop, az acid jazz és az elektronika műfaja keveredik. 1997-es debütáló lemezük, a Sounds from the Thievery Hi-Fi az elektronikus zene egyfajta újradefiniálásaként született meg, majd tovább tíz stúdióalbumot jelentettek meg. Több mint egymillió eladott lemezeiket saját produkcióban, függetlenként dobták piacra, mégis, a mai napig meghatározó szereplői az elektronikus zenének.

A pénteki este a pop-funk-jazz fusion alapú zenét játszó svéd trió, a Dirty Loops koncertjével folytatódik. 2011-ben három fiatal zenész (Jonah Nilsson - ének, billentyűk; Henrik Linder - basszusgitár; Aron Mallergardh - dob) a Youtube-ra feltöltött sajátos Lady Gaga-feldolgozásával lett ismert, videójuk hatalmas nézettséget hozott. A kísérletnek induló, pop-funk-jazz fusion feldolgozásokon alapú sorozatuk ma már világhírű produkciónak számít, 2014 óta saját albumokat is megjelentetnek.

A zárónapon, 2023. augusztus 5-én szombaton a Jazzpikniken ad koncertet az acid-jazz egyik legfontosabb zenekara, az Incognito. A hetvenes évek brit fúziós jazz-funk világából kinőtt csapat Paul "Tubbs" Williams és Jean-Paul "Bluey" Maunick stúdióprojektjének indult. Az együttest 1979-ben alapította Tubbs és Bluey, egyik legfőbb inspirálójuk a Funkadelic volt. Az áttörés 1990 után következett, amikor Gilles Peterson kiadójához, a Talkin' Loud-hoz szerződtek. 1991-ben Ronnie Laws Always There című dalának feldolgozásával robbantak be, egy évre rá jelent meg Don't You Worry 'bout a Thing című daluk, amely nagy sláger lett. Az Incognito innentől ontotta a klubslágereket. Az időről időre újjáalakuló csapatban mintegy 150 muzsikus fordult meg, de a kulcsfigura továbbra is Bluey.