Vándorfi László, a darab rendezője elmondta, hogy Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából írták ki a meghívásos pályázatot, melyre tíz pályamű érkezett. A zsűri által javasolt szerzők közül a meghívást Fabacsovics Lili, Darvasi László, Darvasi Áron, Dézsi Fruzsina, Háy János, Kovács Dominik és Kovács Viktor, Márton László, O. Horváth Sári, Szálinger Balázs, Terék Anna és Zalán Tibor fogadta el. Közülük Márton László és Fabacsovics Lili alkotását felolvasó színházi, valamint stúdiószínházi darabként mutatja be a társulat. A legjobbnak ítélt alkotás – Szálinger Balázs műve – premierje 2023. február 18-án lesz. Vándorfi László beszélt arról is, hogy a sajátos, keserű humorú mű rendezése a mai korhoz igazodik, abszurd vígjátéki elemeket vonultat fel, a történetben központi szerep jut a levelek összekeverésének, ez vezet végül a zsarnok bukásához is. A darab valós történelmi eseményen alapul, a benne szereplő eperjesi vérpad a mai napig létezik. Hojsza Henrietta koreográfus kiemelte: sok gyerek és fiatal szerepel a darabban, a mozgás nagy szerepet kap a műben.

Szálinger Balázs, a darab szerzője elmondta, hogy a Petőfi által megírt töredéket folytatta, ám az ő alakjai közül csak a főbb szereplőket tartotta meg. Mint mondta, Petőfi Sándor valószínűleg nem vígjátékként, hanem drámaként alkotta volna meg a művet, hiszen éppen akkor kezdte írni, amikor Haynau feltűnt a történelem színpadán. Bár a kész mű vígjátéki elemeket tartalmaz, mégis sejteti olykor a tragikumot – fűzte hozzá. A dráma az eperjesi vésztörvényszék mészárosáról, Antonio Caraffa tábornokról szól. Petőfi halála előtt néhány hónappal kezdte írni, de csupán tizenöt oldal készült el belőle.