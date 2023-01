Január 22-én, a magyar kultúra napja alkalmából a Hangvilla nagyszínpadán bemutatják A helység kalapácsa – zengemény című darabot. A Petőfi eposzparódiájához Horváth Balázs által komponált zeneművet a Mendelssohn Kamarazenekar szólaltatja meg, az előadást Horváth Csaba rendezi, szereplői a Forte Társulat tagjai, akik a Színház- és Filmművészeti Egyetem harmadéves fizikai színházi szakos hallgatóival egészülnek ki. Petőfi Sándor verses költeményének eredetien sziporkázó nyelvi humorát az előadók groteszk koreografikus mozgása teszi érzékletessé.

Mit kezdhet a színpadi alkotó, ha azzal a problémával szembesül, hogy a színpadra állítandó mű szereplői mind olyan emberek, akik igen egyszerű jellemmel, de komoly érzelmekkel rendelkeznek? Ráadásul a szöveg – eposzparódia lévén – döntően narrációból áll.

A felmerülő kérdésekre a választ az előadás zeneszerzőjének, Horváth Balázsnak a rendezővel, Horváth Csabával folytatott beszélgetései adták meg. A zeneszerzői ötletet, hogy a narrátorokat valamilyen hozzáadott karakterben mutassuk meg, az a rendezői ötlet billentette tovább, hogy egy narrátor akár többféle figura is lehet. Így alakult ki az a struktúra, hogy a darab igen színes narrációi, mellékszálai, és a szereplők érzelmeinek bemutatása számtalan, egymást néha gyorsan váltó karakterű figurában jelenjenek meg. És mindez magával rántotta annak a lehetőségét is, hogy a kortárs zenei környezeten belül akár könnyűzenei stílusjegyek is megjelenhetnek. A program a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával jött létre.