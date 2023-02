Ilyen például az esélyegyenlőség megteremtése a helyszíneken. A programfüzetben ikonokkal is jelezték, de a fesztivál honlapján részletes leírás található arról, hogy a gyengén látó vagy hallásukban korlátozott résztvevők mely programokon tudnak zavartalanul részt venni majd. – Elmondhatatlanul örültünk a fesztivál tavalyi sikerének, ezzel együtt sok-sok olyan elem volt még a listánkon, amelyre az első fesztivál szervezésekor nem tudtunk akkora hangsúlyt fektetni, mint amennyire fontosnak tartjuk egyébként a kérdést. De igyekszünk fejlődni és jó példákkal előrukkolni. Éppen ezért nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a 2023-as Holtszezonon számos programnál tudunk mindenki számára egyenlő esélyű hozzáférést biztosítani – írták a fesztivál szervezői. Angol nyelvű előadások jelentek meg a programban a külföldi hallgatók számára, jelnyelven tolmácsolt programokkal készülnek a siket látogatóknak, illetve képzett önkéntesekkel is találkozhatunk, akik segítenek a látásukban vagy mozgásukban korlátozott vendégeknek a helyszínre érkezéskor.

Tavaly egy izgalmas felhívást is közzétett a fesztivál, ahol az érdeklődők különböző benyomásokat, a fesztivált jellemző szavakat, fogalmakat küldhettek be egy űrlapon keresztül. Ennek az akciónak is látványos és közösségösszehozó hatása lett, ugyanis péntektől beszerezhetők azok a merchandise termékek, amelyeken a nézők által beküldött gondolatok jelennek meg, így lehet Holtszezonos táskánk és pólónk is, ha benézünk a Kossuth utcai EKF-pontba.

A későig maradóknak sem kell aggódniuk, hiszen a Volánbusz Zrt.-nek köszönhetően tovább tudjuk élvezni a programokat, akkor is, ha Ajkára, Balatonalmádira, Balatonfüredre, Siófokra, Várpalotára, Székesfehérvárra, Tapolcára vagy Zircre szeretnénk hazajutni, ugyanis február 23–26. között éjszakai járatok segítik a hazajutást.