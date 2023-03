Németh Gábor, az Országos Széchenyi Könyvtár Ciszterci Műemlékkönyvtárának igazgatója a Padányi Biró Márton könyvtára című könyvét mutatta be az apátság barokk termében és a beszélgetés során az ott található régi kötetekről is szó esett. Az igazgató felmutatta kinyitva az egyiket és megkérdezte a közönséget: "Valakinek ötlete, mi történt vele?" Szuronyra tippelt egy hölgy. A válasz szerint azonban: töltény, golyó. Az hatolt be a gerincén. Valószínűleg azért fogták meg a papírlapok a lövedéket, mert a könyvtárszoba ajtaja már gyengített erején, sebességén. A golyónyomot nyíllal jelölő feljegyzésből pedig fontos történelmi tényeket tudhatunk meg.