Az érzelemdús műsort jelentős érdeklődés övezte a városi könyvtárban, hiszen a Sümegről származó színész-énekesnő már nem először lépett fel szülővárosában, így a közönség nagyon jól tudta, hogy mit várhat, s a zárásként felhangzó taps azt is igazolta, hogy minden a várakozásoknak megfelelően alakult. Vagy ennél is jobban. Tímea mély átéléssel formálta meg a nőt a színen, és azt az előadás címében is szereplő labirintust, amelyben a nő keresi útját. Megjelent, megszólalt általa a mindig újabb és újabb terveket szövögető színésznő, a testét áruló aktmodell, a szerelmet kereső és arra váró hölgy, a gyermektelen, ám gyermekre vágyó nő, az anya, de megmutatkozott a politikai elveiért harcoló, sőt, a hűséges és a hűtlen is. Közösségi oldalán az előadás előtti napon úgy fogalmazott a színésznő, igyekszik azt is érzékeltetni, "hogy ez a kilátástalan labirintus, az élet, ami görbe utakkal van tele, valójában egy nagy körforgás... Egy olyan út, amit igazából mi választottunk..."

A verses összeállítást harmonikus, helyenként szívbe markoló zenei aláfestés kísérte, amely tökéletesen kiegészítette az elhangzott verseket, gondolatokat. Kása-Bókkon Tímea "labirintusában" időnként néma csend uralkodott, máskor magas hőfokon izzó mondatok törtek elő, megrázó felismerésként, a céltalanság, vagy a sors kiszámíthatatlansága, reménytelensége okán történő kétségbeesett segélykiáltásként. A Görbe utak, zsúfolt labirintusok című előadás különleges élményt jelentett a közönség minden tagjának, amit a hosszú percekig hallható taps is igazolt, de a résztvevők tekintete talán még ennél is hitelesebben adta vissza a színésznő tehetségét, amely magával ragadó személyiségéből fakadóan szülővárosában ismét megnyilvánult.