Az óvodásokat Furján Andrea tojásfestő és az intézmény óvónői tanították a különféle technikákra, így az írókával való tojásfestésre is. Az alapoktól, az íróka helyes tartásától kezdve a legegyszerűbb mintákig megtanultak mindent, amit az ő korukban lehet. Andi korábbi óvónői pályafutása során és azóta is több generációnak átadta tudását. Ő leginkább a sárközi, bátai, zalai, somogyi mintákat használja, amelyeket közösségi oldalán is bemutat, sőt, korábban könyvet szintén összeállított a legszebb mintákról. Gyermekkora óta díszít írókával hímes tojást, de szívesen alkalmazza a savazásos eljárást is. Metszett, karcolt mintákat rajzol, somogyi, zalai motívumokat, erdélyi, muravidéki és sárközi mintákat használ.

Mivel az írókázás technikája egyszerű, így már az óvodások is megtanulhatják. Az írókával viasszal, gyors mozdulatokkal kell felvinni a mintát a tojásokra, azután festékbe mártani azokat akár több színt is alkalmazva. A természetes anyagú festékek halványabb színt adnak, próbálkozhatunk a vöröshagymahéjjal, céklával, áfonyalével, bodzabogyóval, fakéreggel, de poralapú ételfestékkel szintén. A viaszolást követő festés során ott, ahol nincs viaszolva a tojáshéj, fehér marad. A többszínű tojások úgy készülnek, hogy először világos színre, például sárgára festi a tojást, aztán amit szeretne sárgán meghagyni, azt leviaszolja, és a piros festékbe teszi a tojást. Ahol meghagyná a piros színt, azt is leviaszolja, aztán jöhet a kék festék, ami viszont befogja azt a részt, ahol még nincs viasz. A maratásnál a viaszolást ecetes maratás követi és a tojás aztán már fehér marad, egyszerűségében szép. Andi szerint ezeket a módszereket bárki kipróbálhatja és könnyen megtanulhatja, érdemes családi körben tojást festeni hagyományos mintákkal.

Az óvodában a helyi program a hagyományőrzésre épül, így húsvét előtt a bezseléssel és az ünnephez kapcsolódó dalokkal, mondókákkal is megismerkedtek a gyerekek. A csoportokban papírból is készültek húsvéti díszek, tojásfákat díszítettek a kicsik, az elkészült dekorációkat pedig ünnep előtt hazavihetik.