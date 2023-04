2023. május 7-9. között a Pannon Egyetemen tervezett programsorozat kiemelt célja, hogy felhívják a figyelmet a fenntarthatóság felé való mielőbbi tényleges elmozdulás és a társadalmi szemlélet- és attitűdformálás fontosságára.

Az esemény neve HOPE, amelyet a heritage, obligation, peace, planet, environment szavak oldanak fel. Ennek jelentése, egyúttal egy üzenet is; kötelességünk megőrizni a természeti, épített, környezeti és kulturális örökségeinket, és óvni környezetünket. A rendezvényt a Pannon Egyetem a Jane Goodall Intézettel együtt szervezi. Összefogásuk szándéka, hogy országos szinten is hírt adjanak a fenntarthatósággal kapcsolatos tevékenységeikről, és törekvéseiről, amelyek egyébként a rendezvény után is folytatódnak.

2023. május 7-én vasárnap a csimpánzok világáról, etológiai kutatásokról és Jane Goodall kalandos életéről szóló filmek vetítésével egybekötött beszélgetéssel hangolódhatnak az érdeklődők a tudós hétfői érkezésére. 2023. május 8-án érkezik a rendezvényre Jane Goodall. A kutató és Gelencsér András a Pannon Egyetem rektorának plenáris előadásai után bemutatkozik a Jane Goodall Intézet, amely fennállása óta jelentős környezetvédő szervezetté nőtte ki magát. A Pannon Egyetemen idén meghirdetett Trash Art Pályázatának nyerteseit is e napon díjazzák. Május 9-én kedden három szekciós konferenciaprogram keretében érdekes előadásokkal készülnek a szervezők, fenntarthatósági kihívások; az ökológia, a társadalom, és a kutatás-fejlesztés területére fókuszálva.

Magyarországon 2006-ban, Jane Goodall részvételével jött létre a Rügyek és Gyökerek Egyesület, mely akkor elsődleges céljaként a hazai környezeti nevelés megerősítését tűzte ki. Az évek során a szervezet túlnőtte kezdeti célkitűzéseit, és az eddigi munkássága kiegészült afrikai és hazai állatvédelmi, természetvédelmi és humanitárius projektekkel. Többek között útjára indították a Névleges Csimpánz Örökbefogadást, a Passzold vissza, Tesó! kampányt – amely kezdeményezésekben a Pannon Egyetem is részt vesz. Az Egyesület életében a 2010-es év fontos mérföldkőként szerepel, ugyanis a Rügyek és Gyökerek Egyesület immár Jane Goodall Intézet néven folytatja tevékenységét.