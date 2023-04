Grammy-díjas blues-előadók, a legjobb európai, amerikai fesztiváldíjas művészek és a hazai szcéna legkiválóbb szereplői szándékaink szerint Közép-Kelet-Európa legfontosabb blues-eseményét hozzák létre a régióban példa és előzmény nélküli fesztiválon.

"A sztereotípiákkal szembefordulva bebizonyítjuk, hogy a blues a szélesebb közönség számára is sodró-szórakoztató, megújulásra képes műfaj, ami lenyűgöz, inspirál és ma is a kortárs könnyűzene meghatározó tartománya. Hiszünk benne, hogy a tematikus fesztiválok ideje nemhogy lejárt, de a bluessal való intenzívebb találkozás egyúttal a finomabb zenei világok felé vonzódó, közös ízlés méltó formálója is!" - írják a szervezők.

Szerkesztőségünk is nagy izgalommal várja a fesztivált, és egymásra licitálva érveltünk a saját kedvenceink mellett. A parázsvita végén összeállítottuk a saját 3+1-es listánkat, amiért érdemes lesz kilátogatni a fesztiválra (legalábbis szerintünk mindenképpen).

The Achievers - Expresszó - 04.13. 18:30

Az Egyesült Királyságbeli The Achievers a nyugat-európai roots scéne legizgalmasabb formációi közé tartozik. Fülbemászó ütemek és innovatív, groove-os, életigenléssel teli dallamok jellemzik játékukat.

Buffalo Nichols - Hangvilla Nagyterem - 04.14. 19:15

A fiatal fenomén, Buffalo Nichols a jövő bluesát játssza. Milwaukee egyik legrosszabb környékén született, de a gitár megmentette az életét. A hangszer sokoldalúsága esélyt teremtett számára az önkifejezésre, és feledtette a mindennapokban szinte folytogató elszigeteltséget.

Jambalaya - Hangvilla Kávézó - 04.16. 17:15

A Jambalaya zenekar műsora egy igazi amerikai ihletésű show, mely az energikus élő koncertek alkalmával nyeri meg hallgatóit. Veszprémben legújabb “Whatever Happens“ című albumukat mutatják majd be.

+1 Természetesen a kihagyhatatlan: Rick Estrin & The Nightcats - Expresszó - 04.14. 21.45

Néhány kalandos Chicago-i év után - ahol többek között olyan ikonok elismerését is kivívta, mint Muddy Waters - megalapította a Little Charlie & The Nightcats-t. Miután Charlie 2008-ban visszavonult a turnézástól, Rick behozta a gitárvirtuóz Kid Andersent és megalakította a Rick Estrin & The Nightcats-t. Estrin munkássága a szájharmonika legnagyobb mestereinek hagyományaiba ágyazódik, ugyanakkor innovatív dalaival, a ravasz és lelkes énekhangjával, illetve csillogó humorával egészen egyedülálló módon formálta saját szájízére a hangszert, amelynek immáron egyik legnagyobb élő mesterévé vált.