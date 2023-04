Közel húsz fővel működik a kör, melynek többségében pápaiak a tagjai. A nyugdíjasok rendszeresen lépnek fel különböző kulturális eseményeken és szerveznek saját felolvasásokat.

– Egyesületünknek több amatőr művészeti csoportja van, ilyen a nagyon aktív irodalmi kör is, mely rendszeresen tart foglalkozásokat – mesélte Baán Éva, az egyesület elnöke. – A költészet napjáról az ország minden részében megemlékeztek, így az irodalmi kör is ezt tette, hiszen az is a célja, hogy minden olyan eseményt felidézzen, mely a költészethez kapcsolódik.

A rendezvényen Puskásné Tófeji Valéria köszöntötte a megjelenteket, a műsort pedig Csukárdi Tibor, a kör vezetője állította össze, aki, mint mesélte, mindenki a számára legkedvesebb Petőfi- vagy József Attila-verset szavalta el a tagoknak.

– A költészet napját rendszeresen megünnepeljük, nagyjából húsz fő látogatja rendszeresen az összejöveteleket, a kör átlagéletkora 80 év fölött van. Sok szép vers hangzott el a délután folyamán, jó volt ilyen hosszú idő után ismét találkozni az egyesület tagjaival – mondta Csukárdi Tibor.