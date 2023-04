Az emeletre vezető úton rögtön be is kerültünk a kiállítás készítői közé – tudniillik egy műalkotás-kezdeményen taposva a folyamat részeivé váltunk. Avagy lehet, hogy már most is műalkotás, tehát valami értékesen tipródtunk, míg a lassú lift felvitt a másodikra? De lehet, hogy csak onnantól lesz értékes, ha „felkaparódik”? Rontott nyelv, rontott forma, rontott kép, rontott világ: el is érkeztünk egy művészeti univerzumba, amit Géczi János aprólékosan, hosszú évtizedek alatt épített fel. És jól éreztük magunkat benne.

A megnyitón Herth Viktória művészettörténész köszöntötte a művészt és a nézőket, majd Áfra János osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel, azután Géczi János kivetülése mesélt a művész ars poétikájáról, miközben a valóságos Géczi János nyilván más utakat futott be, mint kivetített képmása.

Áfra János költő, kritikus a köszöntőjében mesélt a művész biológusi pályakezdéséről, majd arról, hogyan fordult át a természet és a világ csodálata annak leképezésévé a művészetben. Eloszlatta azon kételyeket is, miszerint a dekollázs nem lenne elismert művészeti eljárás.

A dekollázs talált anyagból, az utcai plakátok rétegzéséből, megmunkálásából, kapirgálásából, átalakításából, visszaszaggatásából, a pusztulásból építkező falfestésszerű műfaj. E műfaj francia klasszikusa, Jacques Villeglé megfogalmazásában: „a tépkedés révén minden reklám, propaganda, a civilizációnak ez a sűrített változata került a boldog olvashatatlanság birodalmába”.