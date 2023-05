A Zsinagógakoncertek programsorozat keretében ezúttal is nagy sikerrel lépett fel a zenekar teltház előtt.

A közönséget az egyesület elnöke, Neszler Imre köszöntötte, majd Vidosa Károlyné alelnök beszélt arról, hogy a Los angelesi rabbi az idei nyáron ellátogat Tapolcára, mert kíváncsi az itteni egyesület munkájára, a helyi közösségre. Hangodi László történész az Ózsinagóga történetéről szólva elmondta, hogy ott 1813-tól ötven éven keresztül tanítottak, hirdettek igét a város első rabbijai. Fekete Gábor festő, az egyesület egyik alapító tagja terveiről szólt, hogy egy fiatal budapesti zsidó fiúról készül képet festeni, aki a zsidó emlékeket keresi fel országszerte.

Ács Ákos a zenekar egyik zenei vezetője örömét fejezte ki, hogy a csoport újra Tapolcán játszhat.

- A koncertsorozat 2014-ben indult azzal a céllal, hogy a fővárosi zenekar ne csak Budapesten tevékenykedjen, hanem vidékre is ellátogasson. Vannak kollégáink, akik barokk hangszereken játszanak katolikus templomokban, mások idősek otthonaiban zenélnek szerte az országban. Interaktív gyermek opera előadásunk is van, a mi csoportunk pedig a zsinagóga koncertekkel látogatja a már nem működő, vagy romos vidéki zsinagógákat. Sőt, játszottunk már teljesen felújított zsinagógában, tornateremben, könyvtárban is. E koncertek és ma Kurucz Ákos rabbi segítségével elevenítjük fel az itt élt közösség történetét – mondta Ács Ákos.

Kurucz Ákos a tapolcai zsidóság történetéről beszélt. Mint mondta, az 1700-as évek elején kezdtek nyugatról betelepülni a zsidók az országba. Tapolcán akkor két zsidó család élt, Mária Terézia idején azonban már kilenc család és az 1700-as évek második felében növekedett nagyra a helyi zsidó közösség annyira, hogy az 1800-as évek elején felépült ez a zsinagóga és alatta a fürdő szintén – emlékezett a rabbi.

A koncerten Alexis Ciesla olasz zeneszerző, zongorista, klarinétos Rapszódia klarinétra és vonósötösre című műve szólalt meg először, majd Claude Debussy Kis szvitjének fúvósötös átirata, végül az elmaradhatatlan klezmer betétben többek között a Hora.

Az egyesület búcsúzóul flódnival vendégelte meg a közönséget.