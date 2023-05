– Különleges helyzetről van szó. Olyasmivel találkozhattunk korábban is, hogy egy építkezést meg lehet tekinteni, egy műemlék helyreállításába bele lehet kukkantani, de amit az érsekség bevállalt, hogy fél­időben, egy egész éven át kiállítást csinálunk abból, hogy hol tartunk, az különleges – mondta a szakember. – Megmutatjuk, hogy hol tartanak a műemlékek helyreállítási folyamatai. Őszintén beszélünk róla, mert büszkék vagyunk a munkára, amit elvégeztünk.

A programok május 12-től, péntektől indulnak, a Körmendy Ház lesz a kiállítás központja, ahol megszokott körülmények között kapnak információt a látogatók. – A tárlat a kutatásról, a koncepcióalkotásról és a kivitelezés folyamatáról szól. Tíz döntési helyzetet fogunk körbejárni, hogy miért történt úgy, ahogy – fogalmazott az igazgató. – Például miért fehér a székesegyház – ez az egyik kérdés. A nehéz döntésekre, az izgalmas, érdekes, közismert problémákra koncentrálunk, amelyek az embereket foglalkoztatják.

– Különleges helyszínnel, a Gizella-kápolnával nyitunk– folytatta Nagy Veronika. – A szakemberek szerint is Magyarország tíz legizgalmasabb műemléke közé tartozik ez az emeletes palotakápolna. Az érseki palotából egy ablakon keresztül fogunk átmenni a kápolna terébe, és ott tudjuk megnézni, hogy mi van a falakon.

A másik helyszín a barokk kápolna lesz. Nagy Veronika meséli, hogy a XVIII. században épült a barokk palota, amelyben megépül az új magánkápolna is. Ott is állványtúrát tartanak, érdekes lesz látni az induló restaurálást is.

Elhangzott, az érseki palota lesz a negyedik helyszín. A restaurált enteriőröket láthatják az érdeklődők, de be lehet majd menni a különböző épületekbe, így például a ferences templom rendházába is.

– A kisszeminárium épületében egy barokk freskómű feltárása, restaurálás zajlik – mondta Nagy Veronika. – A Szent György-kápolnában régészeti kutatás folyik, amely most ér be a kápolna belterébe, így ott azt a munkát fogjuk végigkísérni.

Sőt! A piarista templomban és az udvaron is régészeti kutatást, a templomban pedig a falképek restaurálását, illetve a kutatását végzik – ezt is meg lehet majd nézni. Ott Szirmai Antal falképei láthatók, aki a székesegyház 1907-es kifestését jegyzi.

– A templomban nagyon különleges műtárgyat, egy úrkoporsót, egy barokk szent sírt helyezünk majd el, amely a Dunántúl különleges hagyományának a tanúja – magyarázta. – A húsvéti liturgiához tartozóan építették fel arra a három napra, amíg Krisztus a sírban van. Ez a műtárgy négy méter magas, fából faragott és nagyon szépen festett.

Azonban nemcsak a műemlékek helyreállításáról szeretne szólni ebben a kiállításban a főegyházmegye, hanem arról is, hogy megújul az érsekség múzeuma is. Állandó kiállításra készülnek, a műtárgyak válogatásán már túl vannak.

Aki szeretné megnézni, hol tart ez a hatalmas beruházás, az május 12-től, keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között látogathat el a veszprémi várnegyed érsekségi épületegyüttesébe, ahol vezetett, sisakos túrák vagy önállóan megtekinthető helyszínek közül is választhat.